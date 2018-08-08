U18》馬、龍合砍46分 南韓嚇出冷汗

馬建豪昨進帳全隊最高25分。（取自FIBA官網）

今和巴林爭奪8強門票

台灣隊譚傑龍進步神速，FIBA官網特別專文介紹。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽，預賽拿下2連勝的台灣隊，昨和勁敵南韓爭奪分組第一，「雙槍」馬建豪、譚傑龍合砍46分，仍無力抵擋南韓火力，最終以86：97落敗，取得分組第2，今天將和C組第3巴林爭奪8強門票。

面對擁有5名200公分長人的南韓，台灣隊開局一度領先，首節靠馬建豪一枝獨秀拿下9分，戰成平手。但次節過後南韓手感加溫，成功甩開我糾纏，加上台灣隊全場三分球命中率只有19.2%，無力追趕。

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馬建豪攻全隊最高25分

馬建豪進帳全隊最高25分，南韓則以200公分長人李賢重攻下26分、13籃板，表現最佳，朴慕炳25分次之。

譚傑龍進步快 官網專訪

值得一提的是，昨貢獻21分、15籃板的譚傑龍，表現漸獲國際重視，國際籃協（FIBA）官網特別專文介紹，稱讚他進步神速。

內文提到，譚傑龍高中才開始正規籃球訓練，歷經U16亞青和U17世青的洗禮，進步不少，身材也更精壯。今年U18預賽，他從板凳出發，場均11.3分、12籃板，為台灣隊內線最值得信賴的球員，防守意識相當好，若能加強進攻能力，會更具威脅性。

今年譚傑龍將前往加拿大念大學，4年的磨練，實力必定能提升，FIBA官網也看好他未來將是台灣男籃重要核心。