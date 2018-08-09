花蓮菁英盃》一山還有一山高 208公分港生報到

泰山高中202公分長人譚傑龍（右）已畢業。（資料照，記者林正堃攝）

泰山高中港生卜聿揚身高208公分，預約HBL年度第一長人。（記者林岳甫攝）

超越泰山學長譚傑龍

〔記者林岳甫／花蓮報導〕泰山高中過去3年擁有202公分譚傑龍坐鎮禁區，是連兩年闖入HBL高中籃球聯賽男子甲級8強的最大關鍵。昨泰山出征第15屆花蓮菁英盃全國籃球錦標賽，陣中出現鶴立雞群「生面孔」，是來自香港208公分卜聿揚。若無意外，他已提前預約107學年度HBL第一長人頭銜。

HBL近年出現數名逾200公分長人，包括譚傑龍在內，還有松山高中204公分林正及南山高中吳沛嘉205公分，但3人都已高中畢業。

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原以為長人世代將告一段落，結果卜聿揚昨出現在菁英盃，又引來不少其他球隊教練驚呼聲。泰山教練廖文彬透露，當初看中卜聿揚除了有高度外，又具備不俗的敏捷性，才決定找來栽培。

卜聿揚來台追籃球夢

18歲卜聿揚日前先參與泰山在菲律賓的移訓，抵達台灣還不到2週。事實上，他過去只是個愛打球的高中少年，在香港鮮少接受正規訓練，實際球齡並不長。

卜聿揚向來很關注HBL賽事，認為台灣籃球風氣比家鄉興盛，才決定到台灣接受更扎實的訓練，讓自己的籃球路能走得長遠。他表示，「我真的很喜歡打籃球，以前在香港也很少有如此高強度訓練，所以才決定來台灣試試看，結果現在每天都覺得好累。」

值得一提的是，爸爸約185公分、媽媽約170公分，想不到卜聿揚意外擁有高人一等的高度。他笑說，在有記憶以來，似乎未曾在香港遇到比他高的人。