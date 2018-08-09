SBL雙洋將制 身高、薪水設上限

第16季SBL確立雙洋將制，但兩名洋將合計不得超過405公分和月薪3萬美元。圖為第15季洋將達欣布拉（後）與金酒拉莫斯（前）在籃下攻防。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL昨召開第16季委員會，新球季雙洋將制度及規範、增加例行賽場次等議題皆拍板定案，為邁向職業化跨出第一步，下季體育署將會增加補助為每隊300萬元。昨SBL委員會包含體育署長高俊雄、競技組組長洪志昌、SBL委員會召集人高志鵬及7個球團代表與會。

雙洋將制確定在第16季登場，但附帶條件包含兩名洋將不得超過405公分、月薪合計3萬美元（約92萬台幣），以及「4節6人次」，意即第4節及延長賽都只能有1名洋將在場上，可相互輪替，前3節由教練自由調度，雙洋將可同時在場，但兩人加總只能上場6節。

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合計不得逾405公分、月薪3萬美元

下季SBL賽程預計增加一個循環，例行賽從原先各隊30場增加至36場。不過賽程增加也牽涉到場地問題，加上先前雙北場館包含新莊、板橋體育館及台北體育館都因檔期或整修無法配合使用，至於和平籃球館，得視各球團是否選擇該場地作為主場週場地。

對此，籃協秘書長李一中表示，將優先安排桃園以南的場館，但詳細的賽程和行銷宣傳方式，得等到下週三開會討論。

至於球迷最關心的職業化問題，李一中表示，站在籃協立場當然樂觀其成，但眼前最重要的場館問題得先解決，「若要職業化，各球隊得有自己的主場，相關配套仍要討論，不然也可能會遇到像今年一樣的情況。」他也透露，召集人高志鵬在會中提議，可由有製播、行銷等能力的行銷公司，在新球季帶領球團進行，規劃主場週，但各球團代表都表示，得回去和球團討論。