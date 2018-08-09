甜瓜跑起來 要與「哈羅」連上線

「甜瓜」安東尼準備與火箭簽約，近期也增加跑動和三分球訓練。（資料照，法新社）

「哈羅」連線是火箭攻擊重心。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「甜瓜」安東尼轉戰火箭又有新進度，昨傳出他已向火箭球團口頭承諾，將在結束非洲的行程後，返美與火箭簽約，新陣容逐漸成形。

安東尼今夏被雷霆交易至老鷹，隨後被買斷合約，並前往火箭，這也是他自去年被尼克交易至雷霆起，所待的第4支球隊。不過近期安東尼前往非洲參與公益活動，和球團簽約一事尚未解決，昨傳出他已先向球團做出口頭承諾，返美後立即簽約。

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火箭球風向來快速凌厲，為了加快融入速度，安東尼的訓練師布利克里透露，近期甜瓜的訓練跑動量增加很多，也不乏三分球訓練，「我們要打造他這輩子最佳體態。」

保羅捐母校7500萬

此外，安東尼新隊友保羅，利用休季這段期間做公益，他將捐贈250萬美元（約7500萬台幣）給母校威克森林大學，改善籃球校隊的醫療環境及訓練資源，屆時會有更衣室以保羅的名字來命名，校方表示這是創校以來收過由籃球員捐贈的最大筆捐款，未來會善加利用。

保羅發布聲明表示，威克森林大學為運動員投入不少心力，現在自己有能力，也是他回饋母校的時候。