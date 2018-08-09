11局仁瑄連線 賞猿6連敗

桃猿苦吞2年多以來最長的6連敗。（記者陳志曲攝）

羅嘉仁（記者陳志曲攝）

林哲瑄11局下擊出三壘線邊再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將換帥後首度回主場，昨役和Lamigo桃猿隊鏖戰到延長賽，雙方正規賽皆1分未得，直到11局下林哲瑄才把握機會當英雄，擊出三壘線邊再見安打，1：0擊敗桃猿隊，送給主場球迷最棒的父親節禮物，猿隊吞下2年多以來最長的6連敗。

林哲瑄加班再見安

猿、悍兩位洋投尼克斯、羅力上演投手戰，尼克斯繳出7局3安打無失分，投球任內僅張正偉從他手上敲安，羅力也力撐7局挨5安無失分。11局上，富邦悍將推出羅嘉仁久違一軍登板，他飆出近3年最快的153公里速球，11局下猿隊林柏佑登板，蔣智賢、林益全連續安打帶起攻勢，交給林哲瑄當英雄。

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羅嘉仁飆速153km收勝

林哲瑄說，最後那個打席，他只希望能幫助球隊奪勝，「告訴自己要冷靜下來，挑好打的球攻擊，希望能幫球隊贏球。最近球隊沒有太多改變，還是百分百投入、全力以赴，雖然有時結果不一定好，但已慢慢找到贏球感覺。」

富邦悍將羅嘉仁上次出賽已是5月13日，之後因狀況不佳下二軍，昨被敲1安，但仍飆出招牌火球守住平手戰局。富邦悍將總教練陳連宏說：「羅嘉仁跟哲瑄一樣都是關鍵，他在二軍調整時，我剛好也在，看到他對自己要求甚高，客座教練王建民也給他很多幫助，每天甚至我還沒到球場時，他已到場練球。」

二軍調整由建仔親授

羅嘉仁投1局摘勝投，本季第3勝，他歸功教練團協助調整，讓他找回身手：「王建民前輩（當時客座教練）、余文彬教練，還有當時在二軍的鑼總（陳連宏），給了我很大信心。王建民在投球姿勢上給我建議，開完刀後忘記投球感覺，他建議我多用下半身力量，讓控球、球速變更好，最近有那麼一點找回巔峰時期的感覺，應該會越來越好。」

富邦悍將換帥後首度回主場，球迷在場邊放出「謝謝葉總」的牌子。（記者陳志曲攝）