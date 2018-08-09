林泓育重返先發 救世主不敢當

林泓育（記者陳志曲攝）

投捕超默契

〔記者林宥辰／新北報導〕Lamigo桃猿隊上週一勝難求，本週首戰對富邦悍將也打得辛苦，球隊做出人員異動，將近期打擊低潮的廖健富下放二軍調整，升上傷癒復出的林泓育，林泓育昨久違重返先發打線，4打數1安打。

林泓育上次先發，要追溯到7月14日，前後多半以代打上陣，之後就因腳傷休養，他說：「當時球隊運作還算順，自己則是有點不舒服，和教練討論過，想說就下二軍休息，也增加球隊調度空間。」

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至於球隊目前低潮，林泓育說，球隊畢竟拚到了上半季冠軍，且去年上、下半季也都維持在一定高檔，現在看起來多少比較累，有高低起伏很正常，球隊也不會以調整的心態打下半季，該贏的比賽還是想贏，多少就會出現傷兵或低潮。

林泓育笑說，自己升上一軍不見得就能馬上展現「救世主」般的表現，「沒有那麼厲害啦！一上來不會想要繳出怎樣的成績，但之前下二軍有比賽、調整，目前狀況是不錯。」

猿隊新人廖健富上半季手感火燙，但近期陷入低潮，打擊率跌破4成，且傳出肩膀有些發炎，不過猿隊總教練洪一中說，廖健富傷勢無礙，下二軍純粹是調整打擊，「廖健富打擊姿勢有點跑掉、三振率比較高，因此給他10天時間下去調整，在二軍比賽壓力也不會那麼大。」