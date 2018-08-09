大聯盟不要的頂級新秀！ 「不正行為」捍力克 猿靜候審查

捍力克（桃猿提供）

桃猿隊副領隊浦韋青（記者陳志曲攝）

新洋將涉及性侵案

〔記者林宥辰、郭羿婕／綜合報導〕Lamigo桃猿隊前天宣布簽下來自奧勒岡州立大學的投手捍力克（Luke Heimlich），卻因他涉及性侵案件，引發軒然大波，中職聯盟目前仍在審查相關文件，他能否在中職出賽，則成了討論焦點。

捍力克在美國大學聯賽曾榮獲年度最佳投手，前程似錦的他卻因15歲時被控猥褻當時6歲的姪女，當時經過認罪協商，犯罪紀錄因而被封存，不過去年選秀會前又被爆出，導致捍力克雖有頂尖身手，卻連兩年大聯盟選秀路受阻。

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中職審查出賽條件

桃猿隊副領隊浦韋青說，捍力克6日抵達台灣，目前相關文件已交給中職審查，球團靜候消息：「包括他在美國的相關文件、來台的工作證，和一些細部的文件，都已經交給中職聯盟審查，我們目前是以測試洋將的身分申請登錄，就靜待中職調查結果。」至於捍力克若無法出賽，球隊是否有其他洋投備案，浦韋青則不便透露。

中職聯盟副秘書長王惠民昨天仍表示：「了解狀況中，依規章辦理。」

根據中職規章第94條，捍力克已具有影響職棒健康形象之不正行為，若猿隊或他無法提出無罪證明，不僅不得在二軍比賽，球團也必須立即停聘。

桃猿隊總教練洪一中昨也不願多談，僅說自己也是前天才知道有洋投報到，「沒有特別了解洋投的背景，球團簽什麼樣的選手，能用就盡量用。」

猿隊洋投史博威因手傷，下半季尚未出賽，是否會被替換？洪總說，球隊多找洋投只是為了以防萬一而備用，而史博威目前狀況恢復，預計本週就能重返先發輪值。