紅襪率先80勝 迎接塞爾歸隊

紅襪隊馬丁尼茲（中）恭喜延長賽擊出三分全壘打的莫爾蘭（左）。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪從開季戰績就一路長紅，昨以10：7擊敗藍鳥，成為本季率先80勝球隊，且是目前唯一勝率破7成，還將迎接王牌左投塞爾回歸。塞爾預定下週一離開傷兵名單，重返先發輪值對上金鶯，他和國民隊薛哲也都是呼聲最高的塞揚獎人選。

塞爾、薛哲塞揚獎呼聲高

靠著延長賽10局上莫爾蘭、布雷德利開轟豪取5分，紅襪只用114場（含以下）比賽場次贏得80勝，成為1961年來第4隊，且近10戰奪下9勝，銳不可當。

因左肩發炎跳過1場先發的塞爾，也將歸隊助陣，塞爾前9場先發抱回6勝1敗、防禦率0.75的超優異成績，且60局狂飆97K，完全沒被敲出全壘打。

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塞爾過去幾年都與塞揚擦身而過，根據大聯盟官網最新調查，今年美聯以他呼聲最高，很有機會搶下生涯首座塞揚獎，比太空人強投韋蘭德更被看好。

至於國聯塞揚獎，K功了得的薛哲也獲大聯盟官網點名最具希望，不僅是連7季至少200K的史上第4人，且是現役投手最長、史上第2長紀錄，若能四度榮膺塞揚，將是史上第5人，僅次於克雷門斯的7座、蘭迪強森5座，追平卡爾頓和梅達斯的4座。

薛哲昨對勇士7局僅失1分，無關勝敗，但又進帳6K，本季216K繼續獨走大聯盟。