單場至少上壘5次 索托43年最幼齒

國民19歲強打少年索托昨敲出生涯第14轟，為大聯盟史上未滿20歲球員的第5多。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕若評選大聯盟各隊今年驚奇，年僅19歲又286天的外野新秀索托就是國民隊代表，昨天憑著上壘和全壘打，又雙破名人堂前輩的紀錄。

未滿20歲14轟 史上第5多

國民昨對勇士雙重賽首戰以8：3獲勝，索托靠2安、3保送，成為近43年來單場至少上壘5次的最年輕球員，前一人是1975年5月3日名人堂球星楊特（Robin Yount），當時是19歲又229天。

國民第2戰以1：3飲恨，不過索托仍是焦點，單場4支1就是首局陽春砲，生涯第14轟出爐，全壘打數量為大聯盟史上未滿20歲球員的第5多，超越生涯536轟的名人堂球星曼托（Mickey Mantle），但國民就只攻下這1分，無法繼續連勝。

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大聯盟紀錄簿中，僅9人在20歲之前擊出至少10轟，而國民還剩50場比賽，10月25日才要滿20歲的索托，下個目標將挑戰小葛瑞菲的16轟，接下來依序是奧特的19轟、哈波22轟、康尼利亞羅24轟。

索托至今連13場上壘，火熱表現吸睛，但勇士隊比賽球評辛普森卻在首場轉播時質疑索托年齡，直言他若是19歲，成長速度似乎太快了，馬上引發國民抗議，辛普森因而在晚場澄清：「他確實是19歲，很強壯也很優秀。」