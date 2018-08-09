亞洲盃男排》輸給伊朗「高」招 教練仍打90分

亞洲盃男子排球賽，台灣首戰伊朗惜敗，圖為隊長陳建禎在網前扣殺。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2018年第6屆亞洲盃男子排球賽昨正式點燃戰火，現場湧進2500名球迷，地主台灣隊開幕戰與西亞勁旅伊朗交鋒，面對人高馬大的對手，台灣隊失誤稍多，終場以23：25、25：14、21：25、23：25吞敗，台灣總教練陳裕安扛起調度責任，但他仍幫球員表現打90分。

逾2500球迷進場力挺台灣隊。（記者林正堃攝）

伊朗身高佔優勢

平均198cm

伊朗以去年U21世錦賽陣容為班底，平均身高達198公分，連自由球員都有190公分。陳裕安表示，整體戰術與接發球節奏還算不錯，面對伊朗，球員攔網點有調整，「我給球隊打90分。」第3局後半段，台灣隊連續因失誤掉分，陳裕安表示，關於調度是否得當，他會虛心檢討。

昨觀眾進場踴躍，台灣隊長陳建禎表示，自認表現還可以，很感謝球迷進場支持，希望球隊可以拿出更好表現，把勝利獻給粉絲。

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劉鴻敏拿19分 全隊最高

台灣隊電眼雙胞胎哥哥劉鴻敏，昨攻下全隊最高19分，他透露，其實賽前心情非常亢奮，很想幫球隊贏球，但也因此打得綁手綁腳，第4局發生致命失誤，到現在還很懊惱。弟弟劉鴻杰攻擊力也不差，拿下15分，他表示，全隊狀況都不錯，只是機會球沒能把握，要追分時已來不及。

亞洲盃台灣隊與伊朗、澳洲同組，今天賽程輪空，明天下午6點30分將面對澳洲。台灣身為地主，為回饋球迷，今天下午1點將在球場內舉辦簽名會。