亞運掌旗官確定 郭婞淳出任

郭婞淳是去年世大運女子舉重58公斤金牌，她將出任亞運台灣隊掌旗官。（資料照）

未選戴資穎

考量她隔天出賽

〔記者粘藐云／台北報導〕雅加達亞運將於18日舉行開幕典禮，體育署昨公布台灣隊掌旗官人選，將由舉重女將郭婞淳擔綱，原本呼聲相當高的世界球后戴資穎，因隔日有賽程而無緣。

今年亞運由郭婞淳擔任台灣隊掌旗官，體育署長高俊雄坦言，人選考量條件除了國際知名度、成績，也須考慮選手賽程；前一次擔任掌旗官的舉重選手為2012年倫敦奧運的陳士杰。

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台灣體壇近幾年女力崛起，戴資穎、詹詠然先後登上球后寶座，除了今年亞運，2016年里約奧運開始，也是由女性擔任掌旗官，該年為馬術女將汪亦岫。

高俊雄解釋，戴資穎原是考量人選之一，但她在開幕隔天就要出賽，她本人也表態無法出席開幕式。亞運代表隊授旗典禮於10日舉行，屆時總統蔡英文將南下頒發30萬元加菜金，由小戴擔任選手代表。

郭婞淳去年在世大運舉重女子58公斤項目，為我國摘下金牌，其中挺舉142公斤，讓她成為世界紀錄保持人，今年也是台灣亞運的金牌重點選手。上屆仁川亞運，郭婞淳因傷以第4名作收，今年再度披掛上陣，她先前表示，將更加注意身體狀況，盼能為台灣爭光。

外界都相當關心國家隊的備戰狀況，高俊雄表示，選手在競技層面的準備沒有問題，傷病狀況都已解決，現階段將把重心放在後勤支援，希望讓選手能沒有後顧之憂去參賽。