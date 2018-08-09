曾俊欣17歲生日 許願「變更強」

「夜市小球王」曾俊欣（左2）在法國特訓歡度17歲生日，期許能超越自我。（Mouratoglou Tennis academy 提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市小球王」生日快樂！適逢8月8日父親節，正好滿17歲的曾俊欣於法國尼斯網球學院特訓之餘，教練特地舉辦熱鬧的生日派對，讓寶島新生代驚喜又感動，並許下「變更強」的願望：「態度決定一切，努力超越自己！」

教練為他辦驚喜慶生會

曾俊欣從小打球，近年幾乎都在國外過生日，也沒特別慶祝，如今俱樂部主動在球場安排別開生面的慶生會，讓受訓小朋友圍繞歡唱獻上蛋糕，場面相當溫馨。與前世界球王費德爾同月同日出生的曾俊欣，透露3個生日願望：「第一、謝謝所有贊助商，希望他們都賺大錢；第二、祝福家人身體健康順心；最後是維持今年好表現，為台灣打下更多好成績。」

這個網球學院是由美國名將小威廉絲的法國教頭穆拉托格魯開設，在當地頗負盛名，「曾爸」曾育德表示，近幾年有贊助商支持，才能遠赴歐洲接受專業訓練，「我們都抱著戒慎恐懼心情，以前跟俊欣幾乎沒過生日和父親節，今年很開心有點成績，但接下來面對職業賽更關鍵時期，我們都得全力以赴。」

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挾著橫掃法網、溫網雙料大滿貫青少男單冠軍，外加3座職業未來賽金盃，曾俊欣已成為最炙手可熱的新星，現以世界男單482名躍居台將第5，僅次於莊吉生、盧彥勳、楊宗樺、吳東霖，無窮潛力值得期待。這位壽星的近程目標，則鎖定美網青少男、青年奧運和青少年年終名人賽，有信心為明年轉戰職業留下勝利句點。