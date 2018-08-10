台灣男足亞運打頭陣 今晚搶52年首勝

台灣男足隊提前抵達雅加達，備戰今晚首戰。（取自足協官網）

〔記者廖聿偉／台北報導〕距離2018年雅加達亞運開幕僅剩8天，男足小組賽率先於今日登場，台灣隊將於晚間8點出戰強敵巴勒斯坦（緯來體育、愛爾達直播），全隊已進入備戰狀態。主帥彭武松表示：「經過兩天的訓練，全隊已適應氣候與場地，教練團也針對巴勒斯坦做攻守演練，目標是至少逼和。」

飲食氣候 兩大考驗

台灣男足暌違52年再度參加亞運，全隊提前兩天抵達印尼，但由於當地食物辛辣，部分球員出現腸胃不適的症狀。彭武松表示，第一天食物口味偏重，有許多選手不適應，反映之後已改善。當地氣溫偏高，擔心球員體能流失較快，所幸台灣賽程都在傍晚之後，影響較小。

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台灣男足昨提前至比賽場館適應場地，彭武松認為，場地的草皮偏厚，球員奔跑和傳球會較吃力，但各國條件一樣，只能盡快調適。

亞運台灣男足隊昨提前至比賽場館適應場地。（取自足協官網）

本屆亞運男足總共有25國參賽，預賽分為6組，取前兩名與4支最佳第三名晉級。台灣隊與地主印尼、香港、寮國和巴勒斯坦同屬A組，也是唯一有5隊的一組，形勢相當險峻。

亞運有23歲年齡限制，各隊僅能選擇3名超齡選手助拳，而巴勒斯坦男足U23在亞洲屬前段班，去年U23亞洲盃殺進8強，實力較台灣突出。彭武松表示，首戰雖是硬仗，但若能逆勢搶勝，晉級之路將更順遂，期勉選手不要有壓力，全力發揮。

轉播談妥 首戰有直播

本屆亞運轉播橫跨多個平台，編織出史上最完整的跨界轉播網，民眾在無線、有線電視都能收看亞運直播，手機也能透過LINE、Hami Video、ELTA OTT等多個數位頻道觀賞。