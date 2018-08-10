投手及時「羽」 猿躲過墊底

蘇俊羽先發7局僅掉1分，助桃猿避免落居墊底，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

桃猿隊終止6連敗。（記者陳志曲攝）

桃猿捕手劉時豪（左）觸殺悍將跑者張正偉，守住失分危機。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕桃猿蘇俊羽昨先發7局只失掉1分自責分，率隊以5：1擊敗富邦悍將，終止並列聯盟本季最多的6連敗，並免於戰績落到最後一名。

蘇俊羽好投止連敗

桃猿總教練洪一中表示，棒球就是這樣，連敗時什麼都不順，不要說得1分很困難，連安打都打不出來，怎麼努力好像都沒有效果，這時候最需要有投手跳出來穩定軍心，蘇俊羽就發揮了這樣的作用。

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蘇俊羽被擊出7支安打，投出3次四壞球，除了第3局每局都被上壘，但發揮出色的危機處理能力，只在第2局突然找不到好球帶，四壞球都集中在這一局，加上內野守備失誤失掉唯一分數。

21歲蘇俊羽7月底上一軍，前兩場先發都投5局，洪一中表示，剛上一軍不想讓他投太多球，昨則設定100球，他能投完7局，給了球隊很大的幫助，雖然洋投史博威本週歸隊，他將繼續在一軍先發。

昨得5分 等於前4場總和

桃猿6連敗期間共只攻下15分，最近4場更只有5分，包括前天打了11局被完封，昨終於找回得分能力，第2局2出局後先靠著四壞球上壘，郭永維和藍寅倫連續安打攻下2分，已平了前4場的最高得分。

第3局桃猿又在2出局後展開攻勢，這次先靠失誤上壘，郭嚴文和朱育賢安打再得2分，第5局則靠著郭永維和王柏融的安打再下一城。

悍將擊出9支安打和桃猿相同，但8次得點圈打擊機會僅有的兩次安打，跑者分別在本壘和三壘出局，成了飲恨關鍵。

桃猿郭永維（左）觸殺三壘和本壘間的張正偉（右）。（記者陳志曲攝）