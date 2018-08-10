雷神專捕魚 「主場陳」週一硬碰硬

陳偉殷週一凌晨將在主場迎接本季對大都會首度先發。（資料照，美聯社）

大都會王牌投手辛德加德生涯對戰馬林魚還沒輸過。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕陳偉殷繼續扮演主場殺手，馬林魚敲定他下週一凌晨1時10分先發，在主場與大都會王牌右投「雷神」辛德加德同場較勁，但雷神「捕魚」功力一流，對殷仔恐怕又是場硬仗。

馬林魚7日起展開主場6連戰，首場就是陳偉殷對紅雀以5.2局挨1安、無失分，摘下本季第4勝，今年主場防禦率持續降為1.94，和客場10.27依舊是天差地遠。

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主場6連戰最終場，也將推出休5天的陳偉殷，本季首度與大都會碰頭，最近一次是去年開季連續交手2場，有6局失1分的好投，卻也有3局挨雙轟、掉6分的失穩表現。

陳偉殷將首度與辛德加德過招，對照殷仔本季在主場超威猛，雷神反而是客場較出色，防禦率2.89、每局被上壘率1.10，都優於主場的3.38、1.30，雙方各具優勢。

辛德加德吃定馬林魚 對戰防禦率1.62

此外，兩大強投生涯出戰對方球隊也都未嘗敗績，陳偉殷對大都會先發3場、拿2勝，防禦率4.50；雷神與馬林魚對戰6次，抱回4勝0敗，防禦率更是搶眼的1.62，將爭取個人2連勝、本季第8勝。

馬林魚昨以1：7吞2連敗，近10戰輸8場，持續在國聯東區墊底，但排名第4的大都會僅領先2場勝差，同分區的兩隊勝率皆未達5成。