亞洲盃男排賽》3千人助威 我退澳開胡

21歲林宜暉表現亮眼，獲得總教練陳裕安讚賞。（記者王藝菘攝）

超過3千球迷捍衛主場，為台灣男排加油。（記者王藝菘攝）

台灣直落三輕取澳洲，奪下預賽首勝。（記者王藝菘攝）

今晚複賽對戰泰國

〔記者卓佳萍／台北報導〕逾3000名球迷湧進台北市大天母校區體育館為台灣隊加油，他們也沒有讓粉絲失望，昨在亞洲盃男子排球賽以25：17、25：14、25：12輕取澳洲，預賽戰績1勝1負名列在B組第二， 今晚6點30分複賽將碰上C組第二的泰國。

先前台灣隊曾在友誼賽直落三擊敗澳洲，昨再度碰頭，台灣隊沒有給對方任何機會，加上澳洲隊失誤多，全場送給台灣隊27分。總教練陳裕安表示，因為有跟澳洲打友誼賽，打起來較熟悉。

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昨湧進逾3000名球迷，包含選手家人，攻下全隊最高14分的「電眼雙胞胎」哥哥劉鴻敏表示，家人一直很支持他打球，是他打球最大動力，去年世大運家人幾乎每場都來，會想表現給他們看，證明自己是他們的驕傲。

21歲的林宜暉昨表現亮眼獲得教練讚賞，陳裕安表示，林宜暉是左手球員，可以打出不同球路，相信未來可在國家隊攔中、快攻注入年輕新血。

第二局替補出場的奶爸黃建逢昨扮演關鍵球員，他表示，掌握到比賽節奏，快速融入球隊，希望亞運時能調整到90%以上狀態應戰。

漸入佳境 劍指亞運

陳裕安表示，球隊表現漸入佳境，原本很擔心亞洲盃跟亞運賽程太近，但最近越打越順，希望可以提高戰術成功率，讓大家看見不一樣的台灣男排。