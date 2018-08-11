史博威失球威 外「猿」戰力大考驗

桃猿目前登錄三位洋投，分別是尼克斯（左2）、克恩三世（右2）和史博威（右1）。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕距離831洋將登錄大限只剩不到1個月，眼見捍力克無法登錄，史博威球威又大減，桃猿洋投戰力面臨極大考驗。桃猿副領隊浦韋青表示，會持續觀察尋找新洋投。

今年開季桃猿登錄三洋投道恩斯、克恩三世和尼克斯，道恩斯因表現不佳，5月底遭解約，由去年表現神勇的史博威取代，結果只投4場就因手傷脫離戰線。

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昨最快球速143公里

史博威昨傷癒歸隊先發迎戰中信兄弟，下半季首度登板，原本上半季最快球速還有150公里，昨役最快僅143公里，均速只剩140公里左右，最後3局投球，甚至沒有1球超過140公里，和去年每場均速動輒破146公里相較，球速或球威都有落差。

儘管克恩三世和尼克斯表現中規中矩，不過史博威投球狀態大不如前，昨投5局失5分，投球內容不佳，退場後還朝場邊拍他的攝影機鏡頭比出「不雅手勢」，情緒有些失控。今年桃猿要挑戰二連霸，洋投戰力勢必得再升級，如此一來，史博威是潛在被替換的人選。

根據透過影片或現場看過捍力克投球的桃猿球團人員透露，捍力克身手確實不凡，如今無法在中職登錄出賽，代表桃猿須另覓洋投，目前其他三隊都有「預備洋投」，僅桃猿從缺，若補強不利，恐影響接下來戰績走勢。