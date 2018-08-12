還有壞消息 亞運中職4投低迷中

林樺慶（資料照）

林政賢（資料照）

王玉譜（資料照）

陳柏豪（資料照）

〔記者羅志朋／台中—東京電話採訪報導〕亞運台灣隊王牌投手王維中因傷缺陣，對投手戰力影響甚鉅，如今還有壞消息，征戰亞運的4名中職投手林樺慶、林政賢、王玉譜和陳柏豪近況都不佳，屆時投手群要如何調度，台灣教練團恐得傷透腦筋。

抗韓人選林樺慶 在二軍

林樺慶原訂26日首戰南韓登板先發，不過，近期他在桃猿從先發轉調中繼，昨遭降二軍，本季戰績3勝5敗、防禦率5.64，悍將林政賢和獅隊王玉譜也在二軍，這兩名左投防禦率都破6，每局被上壘率在2左右，3人投球成績並不理想。

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唯一待在一軍的兄弟陳柏豪，前天後援0.1局狂失7分承擔敗投，防禦率6.95、每局被上壘率1.99。兄弟總教練史耐德認為，陳柏豪還年輕，如果能從失敗中學習到經驗也不是壞事，還是會讓他多上場投球找回信心。

亞運中職4投近況低迷，且3人在二軍調整，但台灣隊總教練許順益不擔心，他說，「雖然他們待在二軍，但來到國家隊就是一軍，我對他們很有信心，也期待打亞運的幾名職棒球員，大家一起努力拚出好成績。」

許順益透露，對南韓、香港之戰的先發投手，目前規劃仍為林樺慶、林政賢，不過，整體投手布局還是要等到20日所有職棒球員報到後，再做通盤考量。

亞運培訓隊近期赴日本移地訓練，昨與社會人球隊東芝隊打練習賽，最終兩隊5：5握手言和。許順益表示，這次來日本移訓成效不錯，有照球隊規劃進行，王維中雖無法打，但有中職8名球員助陣，整體實力相當好，征戰亞運還是有信心力拚佳績。

亞運中職投手