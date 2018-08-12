亞運台灣隊奪牌熱點／31人田徑大軍 許一個24年金牌夢

2018年雅加達—巨港亞運進入倒數階段，本屆台灣共有585位選手參加36種正式和2種示範項目，參賽人數創下歷年新高。《自由體育》推出亞運奪牌重點系列專欄，帶領讀者掌握台灣健兒的備戰狀況。﹙系列三﹚

楊俊瀚（資料照）

鄭兆村（資料照）

今年亞運田徑賽台灣隊共派出31人，高居所有代表隊之冠，以世大運奪牌軍為班底，包括「台灣最速男」楊俊瀚及標槍名將鄭兆村，期盼終止長達24年的亞運金牌荒。

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自1994年廣島亞運「風速女王」王惠珍在女子200公尺封后後，台灣已連五屆金牌掛零，男子金牌則要追溯到1966年曼谷亞運吳阿民稱霸十項全能。

楊俊瀚、鄭兆村領銜

去年台北世大運台灣隊勇奪2金、2銀與4銅佳績，楊俊瀚在100公尺決賽以些微差距擊敗日本、美國等好手摘金，帶給觀眾不思議夜晚。楊俊瀚今年再度超越自我，6月在日本大學生田徑賽飆出10秒11，名列今年亞洲第八傑；200公尺方面今年全大運也跑出個人最佳的20秒33，高居今年亞洲第三傑，可望複製世大運奇蹟。

去年世大運締造亞洲紀錄91公尺36的鄭兆村，上個月在瑞典丟出今年個人最佳的84公尺60，奪金的頭號勁敵是20歲印度好手邱普拉，今年曾擲出87公尺43。今年兩度破全國的陳奎儒在亞洲男子110公尺跨欄排在年度第四傑，個人最佳13秒49，希望在亞運戰場尋求突破。

女子隊則有亞運四朝元老鉛球女將林家瑩，她曾在2006年杜哈亞運摘銅，同樣四度參賽的還有「鉛球王子」張銘煌，他在亞運累積獲得1銀1銅。女子撐竿跳新星吳家如今年以4公尺20締造全國新猷，若能在亞運維持高水準演出，有機會衝擊獎牌。（記者卓佳萍）

亞運田徑台灣隊