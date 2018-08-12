單季「三上三下」 羅國龍拒絕再傷

獅隊羅國龍本季3度受傷，前天重返一軍，表示真的不想再受傷了。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅外野手羅國龍前天重回一軍，昨天是他傷癒復出後首次先發，前兩打席都上壘，自開季起三度下二軍休養的他只有一個想法：真的不要再受傷了！

羅國龍前天於7局下接替守備，是他相隔近2個月後首次在一軍出賽，9局上擊出高飛犧牲打送回獅隊第10分，昨天重回先發中外野手，2局上敲安、3局上選到保送，獅隊在他復出的這兩場都大量得分，連續兩天獨居下半季首位。

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羅國龍今年於4月5日、5月17日、6月16日，各因左小腿、左大腿、左手腕受傷，在一、二軍間「三上三下」，他指出，今年受傷頻率確實很高，這次傷癒歸隊除了希望幫球隊拚下半季冠軍，心裡只有一個想法：真的不要再受傷了！

羅國龍重回一軍兩天，感想只有一個字：累！他表示，二軍都打下午，天氣很熱、陽光很強，一軍都在晚上比賽，比較不熱但有燈光，生理時鐘似乎還沒調整過來，甚至有種還在適應「時差」的感覺，再過幾天應該就能完全正常。

獅隊總教練黃甘霖認為，上半季沒能拿到季冠軍，主因之一是羅國龍、唐肇廷在關鍵期相繼受傷，現在兩人相繼歸隊，攻守戰力都比較完整，對爭取季後賽資格會有很大幫助。