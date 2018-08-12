長中繼爭回先發 林晨樺投到腰痠

悍將林晨樺已經習慣長中繼角色，有機會也想回任先發投手。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林晨樺前天對統一獅中繼4.1局，撐得比先發投手伍鐸3.2局還久，只差2個出局數就湊滿先發基本額度，他表示，最近牛棚燒得很兇，他上場前已有心理準備，如果可以當然想朝回任先發努力。

林晨樺指出，這週牛棚都投很多，前兩場就他還沒登板，昨天在場邊熱身時，投手教練就要他有心理準備，希望可以盡量拉長局數，「我也知道，不能再燒牛棚了，上去就什麼都不想，盡量精簡用球，把局數拉長。」

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林晨樺這場投4.1局是自2016年4月24日先發5局後最長，單場用55球是自2016年6月3日65球後最多，昨天手臂並無不適，倒是腰部覺得很酸，「我以前是先發，手臂強度還夠，主要是腰，很久沒這樣一直轉，真的會酸。」

林晨樺表示，很開心能投這麼長的局數，教練在他退場時也笑說「想爭取回先發，可以跟我說」，能回任先發當然很好，目前已經習慣長中繼的角色，一切看教練的安排。

林晨樺前3年對左打的打擊率有2年破4成，今年壓到生涯單季新低2成12，他認為，主要是改變投球想法與策略，加上積極搶好球數，「覺得打者在等低球，我就送高的過去，第一球盡量先搶好球，不要閃到球數落後被迫丟進去挨打。」