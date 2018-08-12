亞洲盃男排賽》台5局險勝泰 明搶4強末班車

黃建逢（右）扛起帶領學弟重任，教練也稱許。（記者林正堃攝）

台灣隊長陳建禎（中）昨對泰國，關鍵時刻攻守都有貢獻。（記者林正堃攝）

台灣隊5局險勝泰國，球迷嗨翻體育館，昨湧進超過4000人觀戰。（記者林正堃攝）

台灣險勝泰國。（記者林正堃攝）

戰哈薩克 調整打法陣容

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年台中銀行第6屆亞洲盃男子排球賽，昨晚吸引超過4000名觀眾進場為台灣隊加油，與泰國隊激戰5局後，台灣隊以3：2險勝泰國，明晚6：30將和哈薩克爭奪4強門票。

目前世界排名37的台灣男排，昨和世界排名41的泰國交手，陷入苦戰，台灣隊教練陳裕安坦言，「真的打得很辛苦，加上發球沒有成功加壓，造成對手組織進攻容易，且我們身材條件較差，也是陷入苦戰原因。」明將碰上預賽第一的哈薩克，陳裕安透露，不管打法還是陣容都會做出調整，休兵日會積極做功課，力拚4強門票。

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黃建逢的好 球迷、教練都知道

台灣隊陣中大學長黃建逢，表現頗受球迷關注，比賽期間，不時能聽到球迷吶喊他的名字，他透露其實都有聽到，但心情不受影響，「把該做的事情做好，平常心面對，就是想幫助球隊贏球，且我們的重點放在亞運。」陳裕安也給黃建逢打了95分，認為他適時扛起重任，帶領學弟。

陳裕安表示，台灣隊長陳建禎今年亞洲盃燃燒生命、拚盡全力。昨面對泰國，陳建禎關鍵時刻挺身而出，攻守都有貢獻，他自認這是責任感，「我的攻擊不像鴻敏、建逢一樣有破壞性，但可以把防守跟接發球的積極性提升。」他認為，每個人擺在場上都有自己的作用，要懂得發揮長處。

目前確定晉級4強的球隊包含伊朗、日本及卡達，台灣隊將和哈薩克搶最後一張4強門票；亞洲盃今天休兵，明天首場賽事於下午1點30分展開。