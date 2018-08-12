花蓮菁英盃》從泰山到基商 林孟達用「心法」帶兵

林孟達（左二）轉任基商助理教練，助隊晉級花蓮菁英盃4強。（記者林岳甫攝）

基隆商工助理教練林孟達。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕從高中打HBL籃球聯賽起，林孟達轉眼在泰山高中待了10年，不過，他此次在第15屆花蓮菁英盃全國籃球錦標賽轉換身分，變成基隆商工助理教練，期待自己能在新東家發揮所長，建立新的球隊文化。

林孟達身材並不起眼，當年由泰山教練陳志忠扮演「伯樂」，自金華國中親自找他加入泰山，結果這一待讓林孟達對泰山有深厚情感。

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伯樂陳志忠慧眼 一待10年

林孟達6月在陳志忠鼓勵下，報考基隆商工專任教練，最終幸運上榜，並於7月初告別泰山，至基商開啟另一段教職生涯。他表示，「在泰山待了好久，很謝謝陳志忠老師對我的照顧，真的很捨不得。」

修教程 了解高中球員心理

事實上，林孟達在高中畢業後，明白165公分難以繼續當球員，因此在國立體大期間便取得教師資格。此外，他還加修教育學程，使他對高中球員心理層面瞭若指掌。他笑說：「教育心理學真的滿管用的，我也真心覺得有讀書有差。」

基商日前以36：77慘輸南湖高中，林孟達就展現所學，前天對后綜高中的賽前，告訴球員要把比賽當成資格賽關鍵戰役打，此話彷彿為子弟兵注入強心針，基商先以59：43勝出，昨又以59：55擊敗宜蘭高中，意外打進菁英盃4強。

泰山高中教練陳志忠（見圖）是林孟達的伯樂。（資料照，記者陳志曲攝）