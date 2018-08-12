花蓮菁英盃》從泰山到基商 林孟達用「心法」帶兵

2018/08/12 06:00

林孟達（左二）轉任基商助理教練，助隊晉級花蓮菁英盃4強。（記者林岳甫攝）

基隆商工助理教練林孟達。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕從高中打HBL籃球聯賽起，林孟達轉眼在泰山高中待了10年，不過，他此次在第15屆花蓮菁英盃全國籃球錦標賽轉換身分，變成基隆商工助理教練，期待自己能在新東家發揮所長，建立新的球隊文化。

林孟達身材並不起眼，當年由泰山教練陳志忠扮演「伯樂」，自金華國中親自找他加入泰山，結果這一待讓林孟達對泰山有深厚情感。

伯樂陳志忠慧眼 一待10年

林孟達6月在陳志忠鼓勵下，報考基隆商工專任教練，最終幸運上榜，並於7月初告別泰山，至基商開啟另一段教職生涯。他表示，「在泰山待了好久，很謝謝陳志忠老師對我的照顧，真的很捨不得。」

修教程 了解高中球員心理

事實上，林孟達在高中畢業後，明白165公分難以繼續當球員，因此在國立體大期間便取得教師資格。此外，他還加修教育學程，使他對高中球員心理層面瞭若指掌。他笑說：「教育心理學真的滿管用的，我也真心覺得有讀書有差。」

基商日前以36：77慘輸南湖高中，林孟達就展現所學，前天對后綜高中的賽前，告訴球員要把比賽當成資格賽關鍵戰役打，此話彷彿為子弟兵注入強心針，基商先以59：43勝出，昨又以59：55擊敗宜蘭高中，意外打進菁英盃4強。

泰山高中教練陳志忠（見圖）是林孟達的伯樂。（資料照，記者陳志曲攝）

相關關鍵字： 籃球 HBL 基隆商工 泰山高中 花蓮菁英盃 林孟達

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.