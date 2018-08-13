亞運台灣隊奪牌熱點》「網」羅金牌 雙詹勢在必得

網球搶金重點就在雙打，由「4金后」詹詠然（右）和妹妹詹皓晴（左）合拍，挑戰亞運第2面女雙金牌。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018年雅加達—巨港亞運進入倒數階段，本屆台灣共有585位選手參加36種正式和2種示範項目，參賽人數創下歷年新高。《自由體育》推出亞運奪牌重點系列專欄，帶領讀者掌握台灣健兒的備戰狀況。（系列四）

網球向為我國亞運奪牌寶庫，自1998年曼谷起，連5屆都有金牌進帳，但本屆已無男、女團體賽，「寶島一哥」盧彥勳又肩傷休兵，因此教練團評估，搶金重點就在雙打，其中經驗與實力在亞洲穩居上風的女雙機會更好，由「4金后」詹詠然和妹妹詹皓晴合拍，挑戰亞運第2面女雙金牌。

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台將亞運賽史斬獲7金6銀7銅，金牌多靠男、女團、女雙和混雙，包括4年前謝淑薇與詹詠然化干戈為玉帛聯手女團封后，但其餘男單、男雙、女單始終功虧一簣。如今大小詹重新合體，職業排名優勢可望榮膺大種子，加上豐富大賽經驗，鍍金勢在必得，重返女雙世界球后的詹詠然說：「當然希望拚一下，畢竟機會4年才一次。」

莊吉生。（資料照，記者簡榮豐攝）

在北美職業賽「以戰代訓」的詹詠然，拿過亞運女團、女雙及混雙共4金，尤其2006、2010年她與莊佳容組成「黃金女雙」，儘管杜哈決賽敗給中國老冤家鄭潔／晏紫，隔屆廣州詹／莊就在「台灣內戰」攻頂。上屆血濃於水的雙詹首度聯手，卻爆冷屈居銅牌，捲土重來詹皓晴信心滿滿，「姊姊8年前辦得到，相信我也可以！」

去年台北世大運男單稱王的莊吉生，也期待亞運處女秀締造佳績，只不過，面對來勢洶洶的印度、日本、南韓、哈薩克等職業勁敵夾擊，「新一哥」能否在壓力下突破男單「零金魔咒」？答案將於巨港硬地球場揭曉。

軟網拚團體賽獎牌

軟網並非奧運種類，亞運為最高層級大賽，本屆又取消男、女雙打，只剩男團、女團、男單、女單和混雙5項，教練陳信亨目標1金1銀2銅，「最有把握是雙打，但印尼都取消，所以設定混雙、男團有望爭金。」日、韓、中、台是傳統強權，但我國競爭力從2006年杜哈巔峰時期下滑，上屆僅獲1銀4銅，如今男團新人出擊，期盼初生之犢出奇制勝；至於「三屆元老」鄭竹玲已獲雙銀、雙銅，25歲的她矢言集滿獨缺的金牌。

（記者梁偉銘）

（整理：記者梁偉銘）