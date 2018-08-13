花蓮菁英盃》回歸射手本色 普門洪萱珈飆分

2018/08/13 06:00

普門中學昨拿下第15屆花蓮菁英盃女子組冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕普門中學昨在花蓮菁英盃國際高中女子組冠軍戰，靠著隊長洪萱珈飆進32分及前鋒陳芷英於1.6秒擺進致勝2分，以80：78氣走南山高中，捧起后冠。季軍是淡水商工、殿軍為北一女中。

陳芷英絕殺南山

在上屆HBL聯賽，普門擁有後場3名好手陳孟欣、羅培儀及梁瑜玲，並完成2連霸。至於從國中開始跟著教練廖哲億的洪萱珈，當時多擔任放冷箭定點射手。

隨著3位學姊畢業，洪萱珈被賦予隊長重任，她笑說：「當隊長就是第一個被教練罵，然後在場上也要多和隊友溝通，稱職擔任鼓勵的角色。」

普門隊長洪萱珈（右）昨飆進32分。（記者林岳甫攝）

洪萱珈在上屆HBL場均貢獻8.7分，並展現不俗三分投射能力，但她上個月在太子盃卻想以切入建功，反被廖哲億點名要少切入、多投籃。

洪萱珈說：「我國中開始就被設定當射手，教練現在還是希望我能多投籃，畢竟隊友切入都很好，我之後也要努力增加投籃穩定度。」

至於陳芷英去年以菜鳥身分在HBL出賽14場，場均貢獻10.6分、12.2籃板。如今，她明白要承擔更多責任，不能躲在學姊後面，昨果然扮演致勝功臣，使廖哲億對其表現十分滿意。

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