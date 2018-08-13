日巡NEC輕井澤72高球賽》最終回猛抓鳥 盧曉晴並列第5

2018/08/13 06:00

盧曉晴昨打下7個博蒂、吞1個柏忌，最終拿下並列第5成績。（取自JLPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴昨天在日本LPGA巡迴賽NEC輕井澤72高球賽，以3回合總計205桿並列第5名。

盧曉晴前兩回合打完並列第18名，昨天最後1回合，她打下7個博蒂，只有1個柏忌，尤其後9洞她抓回4隻小鳥，排名逐步上升，最終以66桿完賽，總計低於標準桿11桿，和南韓名將李知姬並列第5名。

同場出賽的台灣選手蔡佩穎，這回合以平標準桿72桿作收，總計213桿並列45名。姚宣榆花了73桿，最後1回合她的運氣差了一點，有兩球撞上旗桿沒能進洞，還直線反彈15碼。

黃娥凛3週來2度封后

這場比賽冠軍是南韓黃娥凛，她從第1回合打出63桿之後就一路領先，昨天出發時帶著6桿領先優勢，雖然第1洞就出狀況，打了3桿還在果嶺外，但她的第4桿短切球滾進洞裡，驚險救Par，心情完全不同，這回合她只打出5個博蒂、2個柏忌的69桿，仍以總計199桿，2桿之差擊敗申智愛。這是黃娥凛最近3週的2座冠軍。

申智愛昨天繳出65桿，未能追上領先者，201桿居次，這是她連續兩場比賽排名第2，今年她拿下1勝，另有7場打進前5名。日本年輕好手松田鈴英打出全場最低的64桿，以202桿衝上第3名，還獲得這場比賽的最佳新人獎。

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