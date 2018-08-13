鑼總挺選手 「下次還會衝出去」

悍將總教練陳連宏坦言不滿好球帶不一致，「如果下次又這樣，還是會再出去！」（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕3年前在統一獅掌兵符時，「鑼總」陳連宏也曾因抗議主審好球帶挨罰，但罰則不像這次「頭錘」後遭罰6萬元、禁賽3場嚴重，他昨坦言就是不滿好球帶不一致，「如果下次又這樣，還是會再出去！」

不滿好球帶「變形」

2015年9月22日，鑼總因不滿當時主審尤志欽好球帶出場頂撞，又在遭驅逐出場後丟擲水瓶進場，合計遭罰款3萬元加上禁賽1場；如今鑼總改掌富邦悍將兵符，前天又因不滿主審江春緯的「變形」好球帶，以胸部和頭部頂撞，這次更「加重罰則」。

從8月1日才正式領軍，鑼總在帶出4勝5敗之後就遭禁賽，但他並不後悔，表示其實從前天前幾局，他和教練團就發現主審的好壞球判決不一致。對於同遭驅逐出場的郭泓志，鑼總則說他投的球看起來是好球，但不被裁判接受，所以出現火氣，「球員在球場拚，教練就是要去挺這些選手。」

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「就是不高興啊！」鑼總表示，儘管球賽有輸有贏，但他認為裁判在判好壞球時就是要公平，「總不能放著球員這樣被欺負！」鑼總昨交由首席教練劉榮華調度，他則待在休息室內看電視。

獅隊「蔗總」黃甘霖則對此事表示不予置評，但他認為裁判也是人，出錯在所難免。蔗總也能理解鑼總出面挺球員的心情，「總教練本來就要支持自己的球員。」

郭勇志、郭泓志各罰1萬

中職聯盟昨公布懲處結果，還包括悍將投手教練郭勇志和郭泓志各罰款1萬元。昨兩人都持續出賽。