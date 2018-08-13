重砲拚場》馬丁尼茲雙響 挑戰單季50轟

紅襪重砲馬丁尼茲（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪前一季168轟在美聯墊底，今年重金網羅重砲馬丁尼茲，帶動長程火力，團隊165轟就快追上去年整季，全大聯盟只落後洋基的190轟；馬丁尼茲昨敲本季第3次單場至少雙轟，也有望挑戰年度「雙響」：單季50轟、美聯MVP。

去年國聯MVP史坦頓轉戰洋基後，同分區宿敵紅襪也找來馬丁尼茲，他前一季在老虎、響尾蛇擊出生涯新高的45轟，今年依然火燙，昨對金鶯雙重賽第2戰，第4、8局各揮陽春彈、2分砲，另獲2保送，4次打擊都上壘，率隊6：4勝出，加上首戰5：0，紅襪單日2勝，近10戰只輸1場，在美聯東區領先洋基9.5場勝差。

37轟、104打點居雙冠

至昨天止，馬丁尼茲37轟、104分打點位居雙冠，ESPN預測他本季上看50轟，可望繼去年史坦頓59轟、洋基賈吉52轟後，再有50轟打者。

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馬丁尼茲打擊率3成32在美聯僅次於隊友貝茲的3成51，兩人都是美聯年度MVP大熱門，貝茲也是馬丁尼茲拚打擊三冠王的勁敵，紅襪教頭柯拉笑說：「我當然希望馬丁尼茲拿到三冠王，但若他登上打擊王，代表另一人會有低潮。老實說，我喜歡現在這樣。」

林子偉仍在3A等機會，昨擔任先發首棒、游擊手，敲4支2、1打點，包括本季首支三壘打。