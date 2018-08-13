球星會客室》浪子回頭 國中曾退隊 打架鬧事

排球電眼雙胞胎哥哥劉鴻敏。（記者林正堃攝）

記者粘藐云／專題報導

排球電眼雙胞胎弟弟劉鴻敏。（記者林正堃攝）

劉鴻敏、劉鴻杰近幾年為國家隊常客，極具天賦的兩人，國中時卻因壞朋友走錯路，退隊、打架鬧事，幸好遇到恩師、華僑高中教練羅仲仁，適時拉了一把，才有現在的「最強雙胞胎」。

國中時兩人個性叛逆，因為交到壞朋友，一起退出球隊，劉鴻杰說：「那時候會去參加廟會，常打架、鬧事。」他透露，兩人在家和在學校完全是不同樣子，「我們在爸媽面前是乖寶寶，可是到學校就當老大。」

感謝羅仲仁教練規勸

直到國三兩人才驚覺，不能再這樣下去。「當時華僑高中的羅仲仁教練，認為我們身材條件好，又有天賦，苦口婆心的規勸我們回去練球，若是好好打球，未來一定有很好發展。」劉鴻敏說，那時候很不情願，但為了升學，又不想讓爸媽擔心，還是硬著頭皮回去練球。

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進入華僑在教練帶領下，培養出他們在場上的企圖心，也打出成績，「高中之後，表現比較穩定，排球變成我們生活中很重要的一部分。隨著年紀增長，個性慢慢成熟，會專注在自己的目標上。」劉鴻杰說：「真的很感謝教練，如果沒有他，我們可能真的會一路錯下去，他已經退休了，現在只要有空，我們都會去看看他。」

聊起這段往事，劉鴻敏說：「都過去了啦！但這是很好的教育機會，我想用我們的故事，去鼓勵更多小朋友，找到適合的領域好好發揮，別讓家人擔心。」