南國的孩子 從日本足球看見世界

佳里國小與Jubilo育成學校進行友誼賽。（記者王元鴻攝）

佳里國小與Jubilo育成學校進行友誼賽。（記者王元鴻攝）

佳里國小中場休息補充水分。（記者王元鴻攝）

佳里國小與Jubilo育成學校進行友誼賽。（記者王元鴻攝）

佳里國小參訪J1磐田主場

記者王元鴻／專題報導

8月初日本靜岡縣的磐田市，一早就豔陽高照，氣溫直逼攝氏35度，來自台南的佳里國小足球隊，小朋友剛要換裝備出賽，雖已先滿頭大汗，但這批南台灣的陽光少年，個個皮膚曬得黝黑發亮，純淨的大眼閃耀著光芒，滿心期待踏上日本職業足球J1磐田喜悅隊主場，與Jubilo育成學校小朋友的交流賽。在參訪的過程中，每一個環節都散發一種奇特的氛圍，隱約看到日本對足球的「世界之心」。

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Yamaha連3年邀台參訪

台灣山葉機車Yamaha熱中推展足球運動，在台灣舉辦Yamaha cup足球賽邁入第10年，連續3年邀請參賽小朋友到日本參訪，並且進行足球交流，地點在Yamaha的大本營靜岡縣磐田市，今年獲邀的是連續9屆參賽的台南佳里國小足球隊。

佳小足球隊屬於U-12的層級，在台南地區頗有歷史，近年來已轉型成社團性質的隊伍，不過仍有專業教練指導，加上家長的支持，佳里國小足球隊在快樂踢球的前提下，還是維持相當水準，與Yamaha cup足球賽推展足球的理念相當契合。

與育成學校小朋友友誼賽

Yamaha安排佳小的行程，包括日本職業足球J1磐田喜悅隊（Jubilo Iwata）的足球教室見學、參觀磐田喜悅隊的主場Yamaha體育場、看一場磐田喜悅隊的主場比賽，最後再與同為U-12的磐田喜悅隊育成學校的小朋友，在J1比賽場地進行3場友誼交流賽，課餘時間還參觀了Yamaha博物館，和幾乎全部人工組裝調校的Yamaha樂器工廠。

短短4天的行程，讓小朋友大開眼界，不只看到日本同齡小朋友的球技和驚人體能，感受到日職足球J聯盟的青春熱力，也領教日本傳統工藝的精湛技術和成果，收穫滿行囊。

感受日本足球強盛之道

日本在2018年俄羅斯世界盃足球賽表現出色，儘管陣前易帥風波不小，但最終挺進16強，還差點闖進8強，日本足球在亞洲已達執牛耳的境界，佳里國小參訪J1磐田喜悅Jubilo的過程中，不管足球教室、U-12友誼賽、磐田喜悅隊主場比賽，到場外球迷的支持，每一個環節，都透露日本足球強盛之道，源自他們對擠進世界列強的欲望，從民眾、每一個球員身上，都散發這種特質。

磐田喜悅（Jubilo Iwata）小檔案

成軍︰1970年

根據地︰日本靜岡縣磐田市

主場︰山葉球場

球衣冠名︰山葉發動機

主場容量︰約15000人

聯賽︰日本職業J1聯賽

J1冠軍︰1997、1999、2002年

2017年戰績年度排名︰J1第6名

2018年戰績暫居排名︰J1第10名

球星︰中村俊甫