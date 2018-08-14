Jubilo育成學校 練習場地有9處

日本職業足球J1磐田喜悅隊主場。（記者王元鴻攝）

足球教室在磐田市民體育交流中心舉辦，日本國家隊2002年日韓世足賽時在此集訓。（記者王元鴻攝）

佳里國小在日本國家級訓練場地練習。（記者王元鴻攝）

佳里國小在日本國家級訓練場地練習。（記者王元鴻攝）

記者王元鴻／專題報導

對佳小的小朋友來說，赴日參訪行程處處充滿驚喜，光是磐田喜悅隊Jubilo育成學校的規模，就讓他們驚呼不已，足球教室在專業卻輕鬆的氣氛下進行，小朋友享受踢球樂趣，從中體會足球技術的精髓。

Jubilo育成學校的練習場地共有9個地點，分散在磐田鄰近地區，不過足球教室場地選擇在2002年日、韓合辦世界盃足球賽時，日本國家隊進駐集訓的磐田市民體育交流中心，讓佳里國小的小朋友感受國家級練習場地的魅力。

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Jubilo育成學校的U-12沒有單獨成隊，還在海選階段，真正被選中「入學」分為U-13、U-14、U-15、U-18層級，全部教練團有10人之多，這次負責接待佳小的教練半場康好，則是統籌U-15以下3隊的總教練，率領其他3名教練指導佳小的小朋友，規格隆重。

在課程中只見Jubilo育成學校教練滿場飛奔，帶著笑容遊戲般與小朋友互動，關鍵時刻會嚴肅講解，佳小隨行教練戴堉哲表示，其實教導的課程都很基本，但日本教練充滿熱忱，給小朋友學習思考的空間，適時給予鼓勵，這些是台灣基層足球比較難看到的特質。