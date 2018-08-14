感受職足魅力 埋下夢想種子

佳里國小與Jubilo育成學校進行友誼賽。（記者王元鴻攝）

佳里國小小朋友參觀Yamaha體育場，觀賞VR影片。（記者王元鴻攝）

佳里國小場邊觀賞日本職足磐田喜悅隊正式比賽。（記者王元鴻攝）

磐田喜悅隊主場比賽。（記者王元鴻攝）

磐田喜悅隊主場比賽。（記者王元鴻攝）

記者王元鴻／專題報導

Yamaha Cup台日交流活動的重頭戲，當然是讓佳里國小的小朋友，體驗日本職業足球J1的魅力。交流活動先安排小朋友參觀磐田喜悅隊Jubilo主場Yamaha體育場，晚間看一場Jubilo主場對仙台維加塔的J1比賽，壓軸則是與Jubilo育成學校的3場交流賽。

磐田喜悅隊安排Yamaha體育場導覽，穿插使用VR影片，讓佳里的小朋友了解職業球員參加比賽的一些流程，也讓小朋友坐上賽後記者會的球員席上，感受「被採訪」的榮耀，還參觀球員休息室，小朋友看到職業球員休息室的超高規格，無不嘖嘖稱奇，有專人將全身裝備整齊擺放在置物櫃內，鞋子乾淨整齊排列，小朋友羨慕不已。

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參觀完球場，當晚正逢磐田喜悅主場迎戰仙台維加塔的比賽，小朋友受邀坐在視野極佳的指定席觀戰。磐田喜悅主場票價約新台幣700元到2000元，平均觀眾人數約13000人。比賽前3、4個小時，可以見到穿戴磐田喜悅球衣的球迷，開始湧進球場。

比賽還沒開始，從場外就可以聽到球迷唱唱跳跳，整齊一致的加油聲，磐田喜悅行銷部長柳原弘位很自豪的說：「那是自發性的應援團，球隊並未插手，他們每場約有3000人進場，在底線的位置，從賽前到賽後熱情唱跳，帶動全場氣氛。」當晚磐田喜悅以3：2逆轉戰局，全場更是嗨翻天，小朋友跟著興奮莫名。

壓軸的交流賽，在攝氏近35度的豔陽下進行，與3隊Jubilo育成學校U-12的隊伍友誼賽，日本小朋友不受高溫影響，在場上快速奔跑展現強大競爭力，佳小教練戴堉哲說：「日本小朋友的比賽經驗都很好，一開始就充分發揮，友誼賽看到台日整體環境的落差，是很棒的學習。」佳小隊長楊智博說：「球場好棒，在上面跑起來很舒服。」

經過日本職業足球的洗禮，小朋友視野不同了，在他們心中，悄悄埋下遠大夢想與渴望的種子。