日式足球培育環環相扣 台灣還在喊燒

日本職業足球J1磐田喜悅隊球迷聲勢驚人。（記者王元鴻攝）

穿上磐田喜悅主場球衣，日本家長帶著小朋友一同前往欣賞足球賽。（記者王元鴻攝）

磐田喜悅主場外設有攤位販賣飲料、餐點，排隊球迷人人身著主場球衣。（記者王元鴻攝）

日本職業足球J1磐田喜悅隊吉祥物暨紀念品。（記者王元鴻攝）

世界盃足球賽熱潮再次席捲全世界，30餘萬人的冰島拿到32強門票，400多萬人口的克羅埃西亞搶進決賽，而亞洲的日本也有不俗表現，種種熱潮，都讓一直在旁邊「喊燒」的台灣，延續幾十年來的傳統，「再次」燃起築夢雄心，「再次」揚起有為者亦若是的遠望！

台灣足球發展還有幾個「再次」令人失望呢？透過佳里國小足球隊到日本Jubilo交流，每一個環節，都可以照見台灣發展足球的盲點。

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從技術面談起，Jubilo育成學校開放自由報名，U-12以下一到六年級各有不同訓練，每個場地至少有5個教練，可以收不少學員。接下來會進行為期3年的育成甄選，入選學員代表Jubilo成為U-13、U-14、U-15的正式隊員，Jubilo育成學校U-15總教練半場康好說，每年近400人參與各層級徵選，只有20人能入選。到了U-18更嚴格，僅35人能擠進窄門。如果擴大到全日本，競爭之激烈不言可喻。

發展具日本特色的足球

選手競爭激烈，必須自我主動訓練，準備更充分才有更多機會入選，至於選才標準？半場說：「日本人的體型和歐美有一段落差，除了個人技術外，我們更重視團隊合作。我們很早就體悟必須發展有日本特色的足球，選才也重視這些。」

佳里國小隨行教練黃文祥說：「日本小朋友每一隊攻守都有相當水準，打法邏輯清楚，空間感和戰術執行力都比台灣小朋友好，實戰經驗豐富，我們在佳里，幾乎都找不到對手練習。」隨行家長蕭郁琦說：「我們都很支持小朋友踢球，但也會很心疼他們練球很辛苦。」大部分球員到國中，都選擇升學了。

磐田17萬人口 撐起職業隊

磐田市人口僅約17萬人，卻足以撐起一個職業足球隊營運，行銷部長柳原弘位非常自豪地說：「我們沒有啦啦隊或搞周邊活動，球賽本身就是最有吸引力的商品，球賽精彩，我們做好顧客服務，透過問卷了解客戶需求，給球迷一個舒適的看球環境，沒有秘密，如果民眾不珍惜就沒了。」

反觀台灣 協會改選都搞不定

民眾對足球的態度，主動掏腰包買門票、買商品，在場內揮舞毛巾加油吶喊，應援區唱唱跳跳一整晚的死忠球迷，把J聯盟的球賽氣氛，搞得像歐洲職業球隊比賽時球迷集體合唱的場面，在那麼一瞬間，J聯盟穩健發展、日本在世足賽的表現，「眉角」在那裡？似乎讓人秒懂了。

回頭看看台灣，連協會改選還搞不定呢！（記者王元鴻）