病貓大變身 「獅王」無極限

上週四統一獅與兄弟激戰，獅吳桀睿「棒打李振昌」，敲出致勝安，激發出全隊信心。（資料照）

4連勝拿53分 恰好是蔗總背號

〔記者倪婉君／台北報導〕獅隊上週5戰4勝，目前暫居下半季第1，最近4連勝更展現凶猛火力，合計得分剛好是總教練黃甘霖的背號53。「蔗總」誇讚球員的奪勝企圖心旺盛，並歸功於打擊教練劉育辰指導有方，劉育辰則認為上週四在洲際球場「棒打李振昌」很關鍵，對於球員的擊球自信心提升不少。

獅隊在上半季排名第2，但下半季首週吞下3敗1和的墊底成績，其間還寫下連25局未得分，完全沒有「獅王風範」。當時蔗總就說，上下半季的休兵期太長，加上南部下雨練習賽只打成1場，也讓球員的手感消失。

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團隊打擊率居冠

對照現在獅隊超猛手感，劉育辰直言：「其實下半季一開始的成績，可以預料得到。」他也告訴球員不要急，利用一開始的比賽慢慢找回節奏和策略，如今全隊走出7月中旬的谷底及前4場僅2成45的打擊率，目前團隊打擊率3成01，居4隊之冠。

上週四16：14力退兄弟的比賽最關鍵，尤其7局打完13：13平手後，8局上吳桀睿相中李振昌的失投滑球、敲出2分打點的致勝安打，9局上，鄧志偉再敲安打進1分保險分，也是李振昌加盟兄弟後失掉的第1分責失分，此戰救援1.1局就被敲3安。劉育辰說：「我們能從落後再追回，又從那時最夯的李振昌手中敲安，對球員的擊球自信心絕對有提升。」

蔗總「良性競爭」作法收效

此外，劉育辰認為「蔗總」這2年讓球員良性競爭的作法也收到功效，「蔗總的作法就是讓狀況好的球員先上，也讓傷兵歸隊之後不敢鬆懈，像最近羅國龍和唐肇廷回來後就非常拚，因為誰也不能保證自己一定有位置。」其實前天對富邦，獅隊讓陳傑憲未先發，主力潘武雄和蘇智傑也都因傷缺陣，仍以16安攻得13分，火力並未削減。