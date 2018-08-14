不「一直」硬拚了 殷仔連2場變化球過半

陳偉殷連續兩場變化球比例超過用球數的一半，生涯首見。 （法新社）

自稱「也沒有特別多」

陳偉殷近期球種變化

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷連續兩場的變化球比例超過用球數的一半，感想卻從7天前對紅雀的「不是普通的多，是特別多」，到昨天對大都會的「其實也沒有特別多」，從逐月的球種使用情形來看，他確實很努力在嘗試。

逐月「變」多趨勢仍明顯

陳偉殷於四、五月共出賽7場，變化球比例約37％，維持以直球為主要武器，隨著五月0勝3敗、防禦率破7、有4場投不滿5局，六、七月共出賽10場的變化球比例升至45％，八月正式突破50％，比例超過54％，逐月增加的趨勢很明顯。

請繼續往下閱讀...

從單場變化球比例來看，本季首次達到50％是6月17日對金鶯，7月14日對費城人51％是首次過半，8月7日對紅雀56％、13日對大都會53％各創下他本季單場最高、次高，連續兩場過半更是他本季首見，也是他近5場先發第3次過半。

陳偉殷前次與瑞爾穆托搭配，賽後認為「變化球的量不是普通的多，是特別的多」，昨天改與哈勒戴搭配，卻覺得「其實也沒有特別多」，只是想多用一些方式擾亂打者，「這也是我想去做的嘗試，不想像以往只是硬拚的感覺。」

馬林魚今天起展開客場7連戰，若教練團不再刻意讓他回主場先發，下次出賽應是台灣時間18日對國民，客場防禦率高達10.27的成績將再次被關注，他表示，不會想去做什麼特別改變，只是一場比賽而已，只要做好自己的事，要強制去改變也不見得是一件好事。