亞洲少棒賽》朱宏樺開轟帶動 逆轉射日

台灣隊朱宏樺擊出全壘打帶動逆轉勝。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕2018亞洲少棒錦標賽，台灣隊首戰強敵日本，日本隊2局上攻下4分大局，台灣隊在隊長朱宏樺開轟帶動下反攻，加上曾聖安中繼3.1局未被敲安打，幫助台灣隊8：4逆轉勝。

台灣昨對強敵日本，滿場球迷替台灣隊加油。 （記者王藝菘攝）

亞洲少棒賽使用軟式棒球，滾地球彈跳高度較高、打擊時較難掌握擊球點，攻守對打慣硬式棒球的台灣小將是一大考驗。台灣隊2局上連續面臨不死三振、保送和失誤，日本隊1次違規頭部滑本壘得分，在場韓籍主審和技術委員也都未改判，直到棒協查證後告知技術委員，技術委員才坦承失誤並告知日本隊不能再以頭部撲壘，但已無法改判，日本得分照算。

台灣隊總教練王宜民說，2局上遇到亂流，確實是賽前本就擔心的狀況，因為打軟式，內野手不常處理這種彈跳，以致太急造成失誤，幸虧打擊發揮不錯，後兩任投手曾聖安、邱宇珩表現也在水準之上，至於頭部滑本壘違規，則是賽前就有被告知此規則，但當下提出質疑時未獲回應。

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隊長朱宏樺開轟帶起氣勢，單場3安猛打賞都是長打，他說：「教練賽前有特別叮嚀，儘可能把球打平、不要打高，就算打滾地球也沒關係，上場打擊前，教練也提醒我平常心、仔細選球。」

台灣隊今天迎戰斯里蘭卡、明和印尼交手，時間都是下午6點30分，地點在台北青年公園，由於4強複賽採「超級循環賽」，預賽結果將帶進複賽，昨贏日本相對有利。此賽事也是明年U12世界盃的亞洲區資格賽。