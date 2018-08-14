亞洲盃》驚天逆轉哈薩克 男排晉4強

台灣男排演出逆轉勝，全場逾3500名球迷歡聲雷動。（記者林正堃攝）

教練：勝利歸全隊和觀眾

台灣隊爆冷擊敗哈薩克，晉級4強，全隊欣喜若狂。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕面對預賽A組龍頭哈薩克，台灣男排昨天在第六屆亞洲盃男子排球賽八強戰，以23：25、25：20、25：20、25：21，演出逆轉勝，讓全場逾3500名球迷歡聲雷動，隊史三度晉四強，今天下午6點30分將與西亞勁旅伊朗爭決賽門票。

「台灣隊長」陳建禎（中）將加盟日本V聯盟一級隊伍松下黑豹。 （記者林正堃攝）

台灣隊昨上下一條心，力退哈薩克，電眼雙胞胎哥哥劉鴻敏表示，很多人說哈薩克是台灣宿敵，所以全隊很想贏，好在度過首局亂流，把這一勝獻給所有人。弟弟劉鴻杰表示，第一局氣氛怪怪的，還好最後找回節奏。

自由球員李佳軒把勝利歸功給全隊溝通，他表示，首局打得綁手綁腳，大家發現問題後，經由教練提醒，聲音變大了，隊友也都互相鼓勵。

今對伊朗 搶決賽門票

總教練陳裕安表示，這場勝利是屬於全隊、觀眾與所有人。下一場將面對至今不敗的伊朗，先前台灣曾在預賽以1：3落敗。陳裕安表示，伊朗是可敬對手，希望球隊修正錯誤，全力拚勝；伊朗曾於亞洲盃三度鍍金。

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另一四強組合則是卡達對日本，越南昨激戰五局不敵泰國，率先遭淘汰，以第九名作收。

「台灣隊長」陳建禎昨天稍早確定將加盟日本V聯盟一級隊伍松下黑豹，日方明天將來台召開記者會。上季效力北海道VOREAS的陳建禎，助隊在三級聯盟封王，好身手被看見，晉升一級隊伍行列，他昨僅簡單回覆，希望先專注亞洲盃賽事，個人的消息將在記者會上公布。