亞運奪牌熱點系列》棒球缺「外」援 爭金難度變高

台灣隊總教練許順益表示，即使少了旅外球員奧援，仍有詹子賢（見圖）、林承飛等多名中職球員在陣，有信心拚出符合國人期待的成績 。（資料照）

過去4屆亞運棒球台灣隊皆闖進金牌戰，其中2006年杜哈亞運摘金，這屆廖任磊、王維中、蘇智傑先後辭退，對戰力影響很大，加上韓、日、中國夾擊，爭金難度頗高。

台灣連4屆亞運棒球金牌戰都沒缺席，關鍵就在旅外球員助陣，例如上一屆仁川亞運陳冠宇、胡智為，2010廣州亞運胡金龍、陳鏞基，2006杜哈亞運郭泓志、林威助，加上中職球員壓陣，戰力堅強。

少了王維中和廖任磊，這屆亞運旅外球員掛零，為近5屆首見，預定扛第4棒重擔的蘇智傑也因傷不打，投打各有隱憂，多名中職球員目前正在二軍調整，台灣隊以業餘合庫、台電選手為骨幹，佔國手名單三分之二，整體實力確實和過去幾屆有落差。

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這屆亞運南韓以全職棒球星組軍出征，日本集結社會人球隊好手，兩隊都有爭金實力，中國赴美國移地訓練數個月，直接加入美國獨立聯盟單一球隊打例行賽，透過高強度賽事磨練和科學化訓練，進步幅度明顯，也非好惹對手。

即使缺兵折將，台灣隊總教練許順益仍有信心，他表示，投手雖少了王維中，不過還是有多名中職球員在陣，搭配業餘好手，大家齊心協力，盡力打出符合國人期待的成績。

女壘設定奪牌 日、中最大勁敵

女壘台灣隊歷屆亞運奪牌非銀即銅，累積3銀4銅，總教練楊賢銘表示，這屆亞運目標還是拿牌。台灣隊最大勁敵是日本和中國，其中日本由王牌投手上野由岐子領軍，挑戰亞運5連霸，來勢洶洶。

（記者羅志朋）