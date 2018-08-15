菜鳥勝投王 施子謙拚中職第1人

2018/08/15 06:00

統一施子謙已奪得10勝，有機會挑戰中職史上第1個贏得勝投王的新人。（資料照，記者林正堃攝）

Lamigo廖健富下半季打擊降溫，上週在二軍調整。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅施子謙本季出賽13場（皆先發），就拿下並列聯盟最多的10勝，有機會挑戰成為中職史上第1個贏得勝投王的新人，和Lamigo桃猿廖健富的新人王之爭也大幅加分。

中職首年勝投王 鄭凱文不算新人

如果不計職棒開打的1990年，中職史上唯一在生涯第1個球季拿下勝投王的是2014年的中信兄弟鄭凱文（11勝3敗），不過，鄭凱文因為有日職一軍經歷，並不具有新人資格。

新人最多勝蔡仲南 敗給學長宋肇基

而曾經贏得新人王的先發投手戴龍水5勝、曹竣崵11勝、蔡仲南14勝、潘威倫13勝、林恩宇12勝、林其緯9勝、王鏡銘10勝，都未能拿到勝投王，2002年蔡仲南創下新人最多勝紀錄，當年敗給北體學長、中信鯨宋肇基的16勝，已經是新人距離勝投王最近的1次。

獅隊本季還剩38場比賽，施子謙大約還可以先發7至8場，也有機會挑戰新人最多勝紀錄。Lamigo桃猿克恩三世、富邦悍將伍鐸和施子謙目前同為10勝，三人是角逐勝投王的熱門人選。

23歲施子謙去年選秀是獅隊第3指名，今年是第1個完整球季，保有挑戰「新人王」資格，上週抵達10勝里程碑，有機會競逐勝投王後曾表示，「當然能拿越多勝越好，但球隊可以持續贏球才是最大目標。」

施子謙上半季戰績8勝1敗，防禦率3.15也相當夠水準，但是廖健富打出怪物級的成績，打擊率0.421、安打88支和打點56分都排名聯盟第1，擊出8支全壘打，使得施子謙挑戰新人王的機會微乎其微。

「施富」新人王之爭 情勢逆轉？

不過，施子謙下半季維持投球水準，廖健富的打擊卻出現巨大落差，出賽16場只有14支安打、1支全壘打和5分打點，打擊率下滑到0.389，安打和打點更已經落居第4，上週被下放二軍調整，施子謙則達成指標性的10勝（2敗），如果廖健富無法恢復上半季的水準，施子謙有後來居上的機會。

施子謙接下來的勝場目標

勝場 目標

11 2014鄭凱文、2015王溢正單季本土最多勝

13 2003潘威倫，獅隊單季最多勝新人紀錄

14 2002蔡仲南，中職單季最多勝新人紀錄

15 2013林晨樺，5年來15勝本土第一人

16 2007潘威倫，獅隊上一個本土勝投王的勝場數

20 1995、1996郭進興，獅隊最多勝本土勝投王

鄭凱文加盟中職第一年就拿下勝投王，但不具新人資格。（資料照，記者林正堃攝）

統一投手潘威倫自新人年起，2003年至2010年、連8年勝投超過雙位數。（資料照，記者張忠義攝）

蔡仲南2002年14勝是中職史上新人最多勝，當年勝投王卻敗給學長宋肇基。（資料照，記者林正堃攝）

統一郭進興曾連續2年寫下單季20勝紀錄。（資料照）

相關關鍵字： 中職 統一獅 新人王 勝投王 廖健富 施子謙

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