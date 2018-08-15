壘包精算「施」、攻守愛子謙 10勝高效率

統一先發投手施子謙僅花13場、76.2局就奪得10勝。（資料照，記者林正堃攝）

施子謙（右）先發時，統一攻守都全力相挺。（資料照，記者陳志曲攝）

去年同時加盟統一的施子謙（左）和陳重羽（右）受到重用。（資料照，記者陳志曲攝）

統一獅施子謙上週日對富邦悍將先發5局被擊出11支安打，卻只失2分，並得到13分的分數支援，此役具體呈現施子謙奪勝效率超高的兩大關鍵，「壘包精算師」的功力和「愛子謙打線」的的強力奧援。

僅花13場、76.2局

施子謙先發13場、76.2局就拿下10勝，是極罕見投球局數未達規定就取得勝投領先地位的例子，反觀同樣10勝的Lamigo桃猿克恩三世先發18場、111局，富邦悍將伍鐸先發20場、121.1局更是聯盟最多，奪勝效率和施子謙有不小落差。

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打者即使上壘 未必得分

施子謙本季被擊出94支安打，和投球局數相比偏多，投出27次四壞球、4次觸身球則是普通水準，WHIP（每局被上壘率）1.58只排名第10，防禦率3.40卻可以排到第3，施子謙雖然是新人，抗壓性和危機處理能力卻相當出色，加上本季只被擊出3支全壘打，將近26局才被擊1轟，減少被一棒擊沈的可能，將傷害降到最低，因此能將大部分的跑者留在壘上。

挨轟率低 非自責分少

獅隊本季平均每場得5.93分，不如猿隊的6.26分，但是施子謙先發的比賽，獅隊平均攻下7.25分，不止打線「愛子謙」，獅隊防守也全力相挺，施子謙本季失35分，只有2分是因為失誤造成的非自責分，克恩三世和伍鐸分別有12和17分非自責分，自助人助造就施子謙的奪勝高效率。（記者吳清正）