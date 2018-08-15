林晨樺曾拿15勝 建議施子謙「4不」

林晨樺建議施子謙（見圖）做好自己就好，不要想太多。（資料照，記者林正堃攝）

林晨樺2015年曾以15勝奪勝投王，看好施子謙的表現。（資料照，記者陳志曲攝）

林晨樺2013年上半季就拿下10勝，最終以15勝奪下年度勝投王。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕2013年林晨樺以15勝勇奪年度勝投王，之後再也沒有本土投手能達成單季15勝，「天花板」甚至下修到11勝，今年終於有施子謙可望挑戰。

林晨樺指出，施子謙今年整體狀況不錯，投球內容也很穩定，不會閃躲打者。他認為施子謙的心理建設很好，只要保持現在的投球方式與型態，大有可為。

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林晨樺那年上半季就拿10勝，不料下半季一開始就連吞3敗，到8月8日才拿到下半季第1勝，最後以15勝作收。他表示，下半季剛開始的控球比較差，然後就愈來愈不好，還好慢慢重新給自己心理建設，狀況才又調整回來。

林晨樺回憶，2012年剛進職棒才拿7勝，隔年只想比前年多1勝就好，既然上半季就有10勝，一定會想要拿更多，結果投球方式開始被影響，一有狀況就想閃躲打者，後來學長提醒他，「勝投不是你想拿就拿，也不是你投好就好，是團隊的結果，你不要一直想著拿勝投，只要把自己準備好，投好每場比賽，結果是大家一起面對。」

林晨樺大施子謙6歲，過去沒有交集，如果有機會聊聊，只想跟小老弟說加油，也建議他，「不要想東想西，不要想勝投數，不要算出場數，不要讓無謂的事情影響你的投球。」

林晨樺表示，職棒的數字很重要，但不要被數字影響，只要有多餘的想法，就會突然變成壓力，反而讓自己亂掉，「我希望他可以保持下去，不要去改變任何東西，狀況好就順著感覺投下去，做好自己就好。」