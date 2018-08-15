亞洲盃》不敵伊朗「快打部隊」男排今抗日搶銅

卡達擊敗日本，隊史首闖決賽，全隊欣喜若狂，親吻地板慶祝。（排球協會提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣隊昨天在亞洲盃男子排球賽四強戰，遭遇尋求衛冕的伊朗，對方狂飆球速，我節奏、戰術都被打亂，終場以19：25、20：25、23：25落敗，今天下午4點將與日本隊爭銅牌，挑戰隊史最佳名次。

亞洲盃男排4強戰，台灣力拚衛冕軍伊朗，可惜最後仍遭橫掃。圖為台灣隊黃世豪（上）網前扣殺。（記者王藝菘攝）

台灣隊緊追不捨，但總差一口氣，最後遭直落三橫掃。總教練陳裕安表示，他看到全隊不放棄、力拚反敗為勝的精神，這是過去沒有的，讓他感到欣慰。

台灣隊在預賽曾以1：3不敵伊朗，再度相遇卻一局未得。舉球員戴儒謙表示，伊朗隊此役球速比之前快很多，破壞球隊接發球，導致戰術施展不開，球隊必須趕快調整，否則下一場對日本可能會陷入苦戰。

替補主攻手上陣的黃世豪表示，知道自己定位，上了場就是拿出最好的表現。

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伊朗隊教練努里認為，情蒐與戰術比對手有更萬全的準備，知道如何因應，所以贏下比賽，他不忘稱讚台灣隊的表現，也對台灣前役擊敗哈薩克給予肯定。

陳裕安表示，日本隊人員預賽跟複賽有作調整，四強賽前有觀察他們的慣性與舉球員策略等，回去再進一步分析討論。

卡達首闖決賽

嗨到親吻地板

另一場四強戰，卡達以25：21、22：25、25：19、25：16擊敗日本，隊史首闖決賽，全隊欣喜若狂，甚至將教練高高拋起、親吻地板慶祝。