亞運5屆傳奇回顧 難忘那些淚與悸動

跆拳道名將楊淑君（現改名楊宜蓁，資料照）在2010年亞運跆拳道比賽被判失格，衍生後來的「黑襪風暴」。（資料照）

引言：第18屆亞洲運動會將於印尼雅加達、巨港登場，備戰多時的台灣國手蓄勢待發，期許能在4年一度盛會大放異彩。回顧我國自64年前第2屆首度參與，迄今留下許多可歌可泣、令人難忘的經典故事，《自由體育》特地彙整出深具代表性的5屆傳奇，串連起逾一甲子漫漫寶島亞運史回憶。

許淑淨在2014、2016亞運舉重項目都奪下金牌。（資料照）

2006年棒球台灣隊逆轉日本奪金，林智勝擊出再見安，留下感動句點。（資料照）

1954年楊傳廣 「十項全能」奪金

楊傳廣（右）拿下我國亞運史上第一面金牌。（資料照，中央社）

首屆亞運1951年在印度新德里揭幕，台灣第2屆馬尼拉亞運才粉墨登場，當時以「中華民國（R.O.C.）」名稱，拿下2金、4銀、7銅，在18個國家中名列第6名。田徑名將楊傳廣初試啼聲就一鳴驚人，以5454分勇奪十項全能金牌，也開啟「亞洲鐵人」篇章；至於男足則在「亞洲球王」李惠堂領軍下，由香港華僑名腳助陣4戰全勝，貢獻另面金牌。

打棒球出身的楊傳廣，當時以跳高、跳遠入選亞運集訓隊，由於台東阿美族出色運動天賦，讓他不論在跑、跳、擲各方面都得心應手，因緣際會下意外獲得教練青睞，聽從建議臨時改練十項全能，不僅短短2個月後亞運爆冷贏得我國史上第一金，隔屆東京還完成衛冕，1960年羅馬奧運更風光得銀，笑戴我國史上奧運獎牌，並榮膺十項全能史上打破9000分的紀錄保持人。

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1998曼谷「19金」 空前佳績

在中國政治打壓下，台灣自1974年第7屆德黑蘭被迫退出，歷經長達16年努力爭取，直到1990年北京亞運才以「中華台北（TPE）」的奧運模式恢復參賽，憋了這麼多年的悶氣，總算到1998年曼谷亞運盡情抒發。當年我豪奪19金、17銀和41銅，在41個參賽國中高居第6名，也是迄今獎牌數最多的一屆。

我國史上首面亞運游泳金牌，也是迄今唯一一面，就是在曼谷亞運拿下。當時年僅18歲的蔡淑敏鋒芒畢露，女子200公尺自由式勇奪金牌。

2006最「棒」杜哈 再見安奪冠

棒球是台灣的國球，1994年廣島亞運才列入正式種類，2006年杜哈亞運，台灣斬獲9金、10銀、27銅，其中就以首面亞運棒球金牌最振奮人心。而場邊「燒肉粽」這首道地台味名曲，迄今更餘音繞樑令人回味再三。

集旅外好手與國內職棒菁英的台灣隊，先後擊敗南韓、中國、泰國及菲律賓，決賽強碰日本，從0：3落後追成6：5超前，卻又被日本倒趕2分領先，9局下台灣隊反攻，1出局2、3壘有人，前4打席都無建樹的林智勝上打擊區，日軍選擇硬拚，結果「大師兄」神來一擊，敲出再見安打8：7逆轉攻頂，為完美劇本留下感動句點。

2010廣州遺恨 「黑襪風暴」痛心

8年前11月17日，是台灣亞運史上最黑暗的一天！被視為女子49公斤奪金熱門的跆拳道名將楊淑君（現改名楊宜蓁），預賽遭遇越南武氏厚，第1回合9：0遙遙領先即將輕鬆取勝，卻被裁判中止比賽。當時擔任技術代表的中國趙磊聲稱，楊淑君電子襪感應片訊號異常，並發現兩枚違規放置電子晶片，判她失格落敗。

楊淑君無法接受，與教練劉聰達坐在比賽現場抗議近1小時，當她無助流淚的畫面傳回台灣，國人群情激憤。當時的體委會副主委陳顯宗還因一句「吞下去」被迫辭職丟官，兩岸政治氛圍與台韓情結多重催化下，導致「黑襪風暴」餘波盪漾，甚至鬧成台灣社會及國際媒體關注焦點。

但經世跆盟組委會調查，仍認定楊淑君用舊款電子襪違規，她與教練霸佔場地還被禁賽，最終跆協妥協接受判決，楊也撤回向國際運動仲裁庭提的仲裁要求。

2014女力當道 「舉」破世界紀錄

近年台灣體壇「女力」當道，4年前仁川亞運許淑淨、林子琦分別扛起舉重女子53公斤、63公斤雙金，還都在挺舉、總和雙雙打破世界紀錄。

許淑淨挾著2012年倫敦奧運銀牌（現已遞補金牌）光環出擊，力挫中國張宛瓊、哈薩克趙常玲等高手，不但為台灣奪得該屆首金，其中挺舉132公斤、總和233公斤，兩項都締造世界新猷，首開台將亞運先例。林子琦則以挺舉145公斤、總和261公斤跟著刷新世界紀錄。

2016年里約奧運，許淑淨乘勝追擊，總和212公斤再添金牌，怎奈長年苦練累積的運動傷害，嚴重影響訓練，去年台北世大運含淚退賽，如今也放棄亞運，最終轉任教練。

儘管許淑淨引退，奪金重任由郭婞淳接下，這位女子58公斤的新天后，去年台北世大運總和249公斤破大會、挺舉142公斤更破世界，雅加達亞運可望展現金牌實力，一掃上屆腿傷未癒、屈居第4的陰霾。（記者梁偉銘）