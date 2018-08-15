大谷2度牛棚 9月有望登板

天使大谷翔平（17號）在延長賽10局代打上陣獲保送，也跑回1分，回本壘時與隊友擊掌。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「希望我本季能夠復出投球！」天使大谷翔平昨天第2度進牛棚練投33球，他自認跨出很好的一步，也對本季重返投手丘充滿期待；日媒則依田中將大的案例，推估大谷可望9月中旬復出投球。

天使大谷翔平昨第2度進牛棚練投33球，且是首度以捕手蹲接的方式進行。（資料照，美聯社）

大谷上一次在大聯盟先發已是6月7日對皇家，之後診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）2級撕裂傷，但他並未動刀，而是以高濃度血小板血漿注射（PRP）的方式治療，但仍照常以打者身分出賽。

首度捕手蹲接方式練投

如今「投手大谷」又往復出之路踏出一步，他在7日先進行甩毛巾訓練，12日則是傷後首次牛棚練投23球，昨又再進牛棚，且是首度以捕手蹲接的方式進行。大谷用了7成力，其中27顆是直球，搭配3顆曲球和3顆滑球，並未練投指叉球。

洛杉磯時報報導，大谷透過翻譯表示，「一切都很順利，對我來說是非常好的一步，我在持續往前進，希望本季就能復出投球。」

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日媒則以田中將大在2014年的例子借鏡，當時田中在7月初出現右手肘韌帶撕裂，接受PRP治療後，在8月17日展開牛棚練投，9月22日重返大聯盟投手丘，就對藍鳥投5.1局只失1分奪勝，推斷大谷有機會在9月中下旬實戰復出。

儘管日媒樂觀看待，再等一個月就看得到大谷投球，只是天使目前排名美聯西區第4名，落後排頭太空人多達13.5場勝差，之前也有專欄作家探討，若天使沒有晉季後賽機會，是否需要大谷急於本季就重返投手丘。

代打獲保送 跑回1分

昨天使和教士之戰，大谷並未先發，但他在延長賽10局代打上陣獲保送，也跑回1分。天使在10局靠阿普頓2分砲在內拿下4分，終場以6：3贏球。