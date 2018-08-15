連兩場開轟後 岱桑先發沒戲唱

巨人終結者亞當斯9局下失守，黯然退場。（取自讀賣巨人隊臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在連兩場開轟後，陽岱鋼昨擔任巨人先發第6棒中外野手，可惜3打數掛蛋遭換下場，距離本季10轟及生涯百轟仍差2支；巨人則在8局展開5分大反攻，雖一度逆轉，9局下仍挨再見安打以5：6吞敗。

巨人先發投手內海哲也5.2局被敲11安，包括4局下挨洋砲巴倫汀兩分砲，失4分退場。巨人打線在前7局只敲出7支安打，並未攻下分數，8局則在代打田中俊太安打帶動下，單局出現7安得5分。

陽岱鋼7月陷入低潮，也嚐到被拔掉先發坐板凳的滋味，8月逐漸找回手感，可惜仍不穩定，在連兩場開轟後，昨3打數無安打，還吞下1K，並在8局滿壘時遭換下，由老將阿部慎之助代打。阿部則敲出清壘二壘安打追平，但巨人終結者亞當斯9局下失守，也讓原本排名央聯第2的巨人落居第3，反落後養樂多0.5場勝差。

請繼續往下閱讀...

本季轟出8發全壘打後，陽岱鋼生涯累計98轟，只差兩轟就可繼陳大豐之後，成為在日職達成生涯百轟的台灣球員。陽岱鋼生涯累計1079支安打，則有機會在今年就超過陳大豐的1089安，但恐難以超越陳大豐的277轟。

宋家豪中繼0.2局無失分

此外，效力樂天的宋家豪昨在8局下登板0.2局無失分，他在8月密集出賽，自10、11、12日連3天登板，休兵1天昨又上場。樂天以1：2不敵軟銀，宋家豪無關勝敗，但近3戰未失分，防禦率降至2.03。