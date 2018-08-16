火山打線2局攻10分 獅攔胡洪總800勝

猿隊總教練洪一中生涯800勝原被看好昨天到手，卻意外失手。（記者羅沛德攝）

火燙鄧志偉敲超前安

〔記者林宥辰／桃園報導〕帶著6分領先來到9局上，Lamigo桃猿隊卻完全止不住獅隊打者發燙手感，讓獅隊連7人次上壘、打了整整一輪攻下6分追平，10局上獅隊鄧志偉把握機會當英雄，擊出關鍵超前分安打，終場獅隊11：7大逆轉，也讓猿隊總教練洪一中執教生涯的800勝還要再等等。

猿隊洋投尼克斯昨投滿8局僅失1分退場。（記者羅沛德攝）

9局上，7：1大幅領先，猿隊讓投滿8局失1分的洋投尼克斯退場，但連換4任投手都沒能止住失血，10局上陳傑憲獲保送後，猿隊連續2次失誤，輪到鄧志偉擊出神來一棒。

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近期手感發燙的鄧志偉昨10局上對猿敲出超前安打，助隊於延長賽取勝。（記者羅沛德攝）

鄧志偉近期手感發燙，11日才單場3轟、6支6，16壘打數突破中職高懸20年紀錄，昨晚又貢獻關鍵2分打點，近4場灌進11分打點。

王柏融未能接到鄧志偉擊出的飛球，形成帶有兩分打點的安打。（記者羅沛德攝）

傑克太神奇 助老鄧改進選球

鄧志偉說，近期上場打擊心態特別強烈，「之前一直在二軍等機會，現在機會已經來了，我告訴自己無論領先、落後，都不能鬆懈。球迷進場就是來看球員拚勁，無論戰況如何，都要做好本分，不讓球迷買的票白費。」

高志綱昨於9局上敲出安打追平比分，將戰局拉進延長賽。（記者羅沛德攝）

鄧志偉也說，他在二軍期間，二軍外籍打擊教練傑克幫助他很多，「教練說，我之前壞球打得太多、造成打擊率偏低，他協助我努力改變選球策略，好球帶以外的球強迫自己不要追打，而且從賽前練打就要做到。」

4局下林泓育（右）遭獅隊捕手陳重羽（左）刺殺在本壘前，猿隊提出電視輔助判決失敗。（記者羅沛德攝）

獅隊上半季對桃猿7勝13敗，但近期對戰打下4連勝，總教練黃甘霖說，下半季戰局關鍵，球員也都不放棄，「每場都當最後一場，無論落後幾分都抱持不放棄的心態。球賽有輸有贏，球員們近況也不錯，堅持到最後。」

獅隊老將高國慶昨開轟，近期連6場擊出雙安、有打點。（記者羅沛德攝）

創連5場破10分中職紀錄

獅隊最後兩局就攻下10分，已連5場得分達雙位數，寫下聯盟紀錄，除了鄧志偉關鍵安打，老將高國慶昨也開轟，近期連6場擊出雙安、有打點。

王柏融昨日猛打賞，繳出5支4並有2分打點。（記者羅沛德攝）

猿隊郭嚴文昨開轟。（記者羅沛德攝）