馬丁尼茲留不留 蔗總再想想

獅隊洋投馬丁尼茲昨投4局失7分，能不能續留尚待教練團討論。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊洋投馬丁尼茲昨面臨「期末考」，卻投4局就失7分，雖然幸運躲過敗投，總教練黃甘霖說，馬丁尼茲去留將再和投手教練討論。

獅找新洋投 曾效力誠泰

獅隊已先找好備胎，11年前曾效力誠泰Cobras的左投安迪回鍋，春訓期間就在二軍待命的知念広弥昨也隨隊一軍，準備隨時支援。

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11年前曾效力誠泰Cobras的左投安迪回鍋。（取自朝鮮日報）

安迪曾於2007年效力誠泰，當時出賽10場，成績1勝4敗、防禦率3.50，2012年起效力韓職耐克森英雄6個球季，2014年以20勝拿下勝投王，今年來台前效力美國獨立聯盟大西洋聯盟新英格蘭蜜蜂隊，出賽17場、投94局，戰績5勝6敗、防禦率3.45。

日籍的知念広弥無日職經歷，春訓期間就來台測試，一直在二軍待命，在二軍出賽18場，防禦率3.10，能否趕在831洋將大限前搶搭最後一班列車，還得再評估。

獅隊日籍投手知念広弥昨天隨隊。（記者羅沛德攝）

知念不排除擔任長中繼

黃甘霖賽後說，馬丁尼茲昨的確投不好，但是否異動洋投，還須再討論，「上週球隊中繼投手群有些投太多，若知念登錄，不排除安排他擔任長中繼，讓後援有銜接，也多個可用之兵，不過目前還得再和投手教練討論再決定。」