施、富搶當新人王 吳俊良看好小鮮肉

現任猿隊投手教練吳俊良。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊狀元郎廖健富，即使人還在二軍調整手感，仍以3成89打擊率暫居打擊王；統一獅新生代強投施子謙則暫以10勝並列勝投王，一投一打兩人競爭新人王，情節頗似22年前張泰山、吳俊良的「復刻版」。

施有成棒經驗 富成績更難得

吳俊良現任猿隊投手教練，1996年是統一獅新秀投手，當年拿下12勝10敗、防禦率3.25成績，新人王呼聲高，但當年味全龍新人張泰山繳出3成33打擊率和16轟，最後以些微之差抱走新人王獎項。

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桃猿隊廖健富近日下二軍調整。（資料照，記者黃志源攝）

談到這次兩位新人相爭，吳俊良說：「有拿到（個人）獎的那個，應該比較有機會拿新人王。」

若季末廖、施兩人都拿到個人獎，吳俊良個人則較看好身為打者的廖健富，不過原因並非投打差距，而是年紀：「廖健富以高中畢業生之姿，就能繳出中職頂尖成績，對比施子謙具業餘成棒經驗，相比之下廖健富相對比較難得、也是他的優勢。」

統一獅隊投手施子謙。（資料照，記者林正堃攝）

當年爭取新人王未果，吳俊良說不覺得可惜，「比起新人王，我認為投、打的個人獎對選手來說是實質數據上的，也比較實在，更值得爭取，像我當年沒拿到新人王，自己覺得不可惜，因為隔年就拿到勝投王了。」

今年球季還有3分之1，廖健富和施子謙兩人的個人成績仍可能互有消長，誰能奪生涯唯一的新人王，還有待觀察。