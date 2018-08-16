亞運奪牌熱點》舉重目標5牌 江念欣扮黑馬

郭婞淳是這次亞運女子舉重奪金熱門。（資料照）

11人拚牌 郭婞淳奪金熱門

〔記者林岳甫／專題報導〕台灣女子舉重在2014年仁川亞運靠著許淑淨、林子琦進帳兩面金牌，終結連6屆亞運「零金魔咒」。本屆雅加達亞運共5男、6女出征，奪金重任落在世大運女子58公斤金牌郭婞淳身上。

總教練蔡溫義原本視兩屆奧運金牌許淑淨及郭婞淳為亞運奪金雙保險，目標要追平上屆2金。不過，許淑淨6月初因傷宣布退役，導致計畫生變，蔡總將目標改成奪5面獎牌。

24歲的郭婞淳榮膺本屆台灣代表團掌旗官，也是奪金大熱門。上屆亞運她因腿傷未癒，最終僅拿第4，使得亞運初體驗留下遺憾。郭婞淳在2016年里約奧運奪銅，去年世大運挺舉142公斤打破世界紀錄，以總和249公斤摘金，這回將捲土重來，誓言把錯失的亞運金牌討回來。

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郭婞淳的教練林敬能透露，師徒在亞運以盡力搶下金牌為志，終極目標更擺在2020年東京奧運，盼愛徒能在奧運摘金。

21歲的江念欣是2014年南京青奧金牌，有望於女子63公斤級扮奪金黑馬。包括江念欣在內，該量級至少4人實力在伯仲之間。蔡溫義在里約奧運透過戰術操盤，幫有傷在身的許淑淨奪金，這次就看他如何鬥智，再替江念欣創造金牌榮耀。

此外，台北世大運女子69公斤級金牌洪萬庭、75公斤級銅牌姚季伶，及男子無限量級「大力士」陳士杰，也是蔡溫義眼中的奪牌熱門人選。