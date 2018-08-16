對戰南韓誰比較厲害 詹子賢：我們也是大拇指的！

亞運棒球隊4位中職國手申皓瑋（左起）、詹子賢、林承飛、王玉譜盛裝出席活動。（記者郭羿婕攝）

雖無旅外球員 但士氣高昂

〔記者郭羿婕／台北報導〕雅加達亞運棒球賽26日開打，台灣隊首戰強碰陣容華麗的南韓，儘管台灣隊以中職、業餘為主，沒有旅外球員助陣，但扛中心棒次的中信兄弟詹子賢說：「拚看看誰比較厲害，我們也是大拇指的！」

南韓隊實力堅強，打線就有具備大聯盟資歷的隊長金賢洙、朴炳鎬、黃載均等人領銜，由左投梁玹種擔綱王牌的投手群全是韓職菁英，挑戰金牌3連霸來勢洶洶。

王玉譜：球是圓的 做好本分

不過，台灣好手同樣士氣高昂，獅隊左投王玉譜說：「球是圓的，沒有什麼是一定的，不是打職棒或打大聯盟、日職的就比較強，我們會把自己本分做好，畢竟業餘大學長經驗也不錯，要跟他們多學習。」王玉譜可能先在牛棚待命，但他也可先發，定位要等報到時確認。

請繼續往下閱讀...

在蘇智傑因傷退出亞運後，詹子賢就被總教練許順益點名，與隊長林加祐、遞補的姜建銘組成中心打線，詹子賢也獲前國家隊四棒彭政閔「加持」，主動提點。

「大哥有講啊！他說打國際賽臨場反應要快，打了就知道，因為滿好玩的，還講一些生活上好笑的事。」兩人感情甚篤，詹子賢還開玩笑稱恰恰是「中職活化石」，但對於接班前輩的國家隊主砲，他自認還差得遠。

生涯首次征戰正式國際賽就扛中心打者，詹子賢認為這不是壓力，能被選進國家隊就是肯定，隊上好手眾多，大家會一起承擔，且要先把本分做好。

台灣隊自2006年杜哈亞運摘金後，2010、2014年連兩屆落居銀牌，詹子賢希望今年也能不負眾望，力拚佳績。棒球隊預定20日全員報到、23日啟程。